Vor neuem Album „72 Seasons“

Metallica legt sich ein Vinyl-Presswerk zu

Dustin MERTES In einem Monat erscheint das neue Metallica-Album. Passend dazu hat sich die bekannte Metalband ein Vinyl-Presswerk einverleibt, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden.

902.500 Metallica-Vinyls wurden allein im vergangenen Jahr produziert. Das Metal-Quartett aus San Francisco gehörte in den vergangenen Jahren zu den Künstlern mit den meisten Vinyl-Verkäufen (2022: Platz 6, 2021: Platz 7). Bemerkenswert: Seit 2016 hat die Gruppe kein neues Album mehr veröffentlicht.

Vergangenes Jahr wurden im weltgrößten Musikmarkt USA erstmals seit 1987 wieder mehr Schallplatten (41,3 Millionen) als CDs (33,4 Millionen) verkauft. Um dem Wachstumsmarkt gerecht zu werden und Problemen in der Lieferkette zu trotzen, hat die Band sich nun das Unternehmen Furnace Record Pressing in Alexandria, Virginia einverleibt, welches bereits seit rund zehn Jahren Vinyls für Metallica produziert. Der Zeitpunkt macht durchaus Sinn.

Seit Januar wird bei Furnace bereits das neue Metallica-Album „72 Seasons“ gepresst, welches am 14. April offiziell erscheint. „Wir wollen bei Metallica-Vinyls nie ausverkauft sein“, erklärt Brant Weil, Head of Marketing bei der Management-Firma der Metalband in einem Billboard-Artikel. Entsprechend durchgängig werde auch die gesamte Diskografie der Band weiter produziert. „Ich will nicht, dass unsere Veröffentlichungen von Produktionszeitplänen diktiert werden“, so Weil.

Trotz der neuen schwermetallenen Besitzer wird Furnace Record Pressing auch weiterhin für andere Künstler arbeiten. „Sie wollen die Qualität erhalten und einen Mehrwert für die gesamte Industrie bieten“, erklärt Furnace-CEO Eric Astor gegenüber Billboard. Daran wird die größte Metalband der Welt aber in Zukunft dann auch ordentlich mitverdienen...

