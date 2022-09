Eigentlich hätte in Strassen ein Metalfestival stattfinden sollen. Der Bürgermeister hat dem nun einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Kultur 2 Min.

"Keine Musik"

Metalfestival muss sich kurzfristig neuen Standort suchen

Liz MIKOS Eigentlich hätte in Strassen ein Metalfestival stattfinden sollen. Der Bürgermeister hat dem nun einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Eigentlich hätte am Samstag die 13. Auflage des „Metalfestival Kopstal“ starten sollen, inklusive überschwemmungsbedingten Umzugs. In den Vorjahren dröhnten die Bässe nämlich noch im Kopstaler Centre Wirspesch. Da die Halle allerdings den Überschwemmungen im vergangenen Jahr zu Opfer fiel, sollten die Massen bei der diesjährigen Auflage in Strassen „beim Fräiheetsbam“ eingeheizt werden. Drei Tage zuvor wird den Organisatoren von der Gemeinde ein Strich durch die Rechnung gemacht.

„Metal ist keine Musik“, mit dieser Aussage begründet der Bürgermeister der Gemeinde Strassen, Nico Pundel, seinen Unmut gegenüber dem Event. In einem Posting des „Metalfestival Kopstal“ wird erklärt, dass dies auch der Grund sei, weshalb das Festival nicht länger in Strassen stattfinden kann. „Die Bedingungen wurden letztlich so verändert, dass wir gezwungen waren, einen neuen Veranstaltungsort aufzutreiben“, verrät Jeff Buchette im Gespräch mit dem „Luxemburger Wort“.

„Uns wurde von der Gemeinde unterstellt, wir hätten sie belogen. Wir hätten eine Anfrage für ein Musikfestival gestellt - Metal sei jedoch definitiv keine Musik“, schreiben die verärgerten Metalfans.

Dream Theater solieren sich Richtung Prog-Olymp Die Prog Metal-Ikonen rockten nach langer Corona-Pause wieder in der Rockhal und hatten wie gewohnt jede Menge Rhythmuswechsel im Gepäck.

Tatsächlich habe Jeff Buchette bei seiner Anfrage „Konzert/Musikfest“ als Anlass angegeben. Damals standen Überlegungen im Raum, das Fest umzutaufen. „Da das Festival in einer neuen Gemeinde Einzug fand, mussten wir erst einmal überlegen, ob wir den Namen ändern. Wer hätte auch gedacht, dass die Musikrichtung entscheidend ist“, erklärt er. Die Anfrage sei im Mai bei der Gemeinde eingegangen.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von facebook angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Nachdem sowohl der Name als auch das Logo sowie das Line-Up des Festivals veröffentlicht wurden, habe es keine Einwände gegeben. „Erst gestern klingelte auf einmal das Telefon und wir mussten anfangen, innerhalb kürzester Zeit, umzuplanen“, beschreibt Buchette die zu dem Zeitpunkt aussichtslose Lage.

Gemeinde Strassen will nicht schlichten Das sollen die Anwälte von Jeff Dieschburg und Jingna Zhang tun, so der Veranstalter in einer Pressemitteilung. Der Streit ist damit vorerst noch nicht beigelegt.

Da das Risiko nun besteht, - sollte das Festival wie geplant in Strassen stattfinden - dass die Shows nach nur kurzer Zeit schon abgebrochen werden könnten, ginge man gleich auf Nummer sicher. Zudem würden solche Aussagen und Vorurteile gegenüber dem Musikgenre es ihnen unmöglich machen, den Gästen das Erlebnis zu bieten, das sie ihnen versprochen haben. Daher muss schnellstmöglich eine neue Location gefunden werden.

Solidaritätswelle in den sozialen Medien

Eine Situation, die auch die Metal-Community bei Facebook nicht kaltlässt. „Ich hätte nicht mit einer solchen Solidaritätswelle gerechnet“, zeigt sich Buchette berührt über die Unterstützung, die sie auf ihrer dringlichen Suche bekommen. „Was wir allerdings keineswegs bezwecken wollten, ist, dass der Bürgermeister angefeindet wird“, appelliert der Metalfan an die Unterstützer. „Es war mir nur ein Anliegen, die wahre Geschichte zu erzählen. Dabei sollte keine Hetze betrieben werden.“

Jeff Dieschburg vs. Jingna Zhang – eine Chronologie Wieder erschüttert ein Plagiatsvorwurf das Großherzogtum. Das Luxemburger Wort dokumentiert den Fall „Dieschburg vs. Zhang“ seit seinem Beginn chronologisch.

„Wir bleiben vorerst optimistisch“, geht er abschließend auf die aktuelle Lage des Events ein. „Sollten wir jedoch bis morgen Mittag keinen neuen Veranstaltungsort gefunden haben, werden wir das Festival verschieben müssen.“ Es gänzlich abzusagen, sei derweil keine Option, zumal bereits viele Konzertgänger sich ihre Karten im Vorverkauf ergattert hatten.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.