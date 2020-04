Corona zum Trotz: Die Museumsperle am Central Park bietet auch zu ihrem Jubiläum 5.000 Jahre Kunst.

Kultur 1 3 Min.

„Met“ feiert 150. Geburtstag digital

Das hatten sich die Macher des New Yorker Metropolitan Museum of Art – kurz Met – anders vorgestellt. Ausgerechnet zu seinem 150. Geburtstag am 13. April teilt Amerikas größtes Kunstmuseum das Schicksal vieler Kultureinrichtungen weltweit: Corona bedingt geschlossen. Seine Geburtstagsgäste wird das Met dennoch empfangem - online.

Das New Yorker „Met“ geizt nicht mit großen Zahlen: Es kredenzt seinen Besuchern einen umfassenden Querschnitt durch die Kunst der Menschheit – drei Millionen Kunstwerke aus allen Epochen, 130.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche, jährlich sieben Millionen Besucher.

5.000 Jahre des kreativen Ausdrucks der Welt

„Unsere Museumssammlung repräsentiert 5.000 Jahre des kreativen Ausdrucks der Welt“, erklärte Met-Direktor Max Hollein anlässlich der Schließung des Hauses Mitte März.

„In dieser außergewöhnlichen Zeit“ wolle man mit allen Menschen in New York City und weltweit den Reichtum der Kunst teilen und damit in Verbindung bleiben, so der österreichische Kunsthistoriker und Betriebswirt, der das Universalmuseum seit August 2018 leitet.

Einlass zur Geburtstagsparty gibt es nur über die Website des Museums sowie die Social-Media-Kampagne #MetAnywhere AFP

Also können die Menschen nicht über die beeindruckenden Freitreppen in den gigantischen Gebäudekomplex im Central Park strömen, sondern finden nur Einlass über die Website des Museums sowie die Social-Media-Kampagne #MetAnywhere.

Wie Corona die New Yorker Kulturszene trifft Opernsänger Michael Todd Simpson und der Bassist Jeffrey Allen berichten über den kulturellen Ausnahmezustand in Big Apple.

Digitale Inhalte

Immerhin ein kleiner Trost gerade für die stolzen New Yorker, die in der Corona-Krise besonders gebeutelt sind.

So haben die Macher des Met eine große Auswahl an digitalen Inhalten rund um ihre in 150 Jahren gesammelten gut drei Millionen Exponate aus allen Kontinenten, Genres und Epochen aufbereitet.

Verschiedene 360-Grad-Ansichten der 130.000 Ausstellungs-Quadratmeter geben zumindest eine Ahnung davon, was die jährlich sieben Millionen Besucher sonst „live“ sehen.

Damit zählt das Haus zu den vier Spitzenmuseen der Welt.

Die "Madonna mit Kind" (1510) des Renaissance-Malers Giovanni Bellini (1430-1516) ist eines der Meisterweke, das es zu entdecken gibt. Metropolitan Museum of Art, New York

Beharrliche Lobbyarbeit

Begonnen hatte alles 1866 mit einem patriotischen Ruf nach einem Museum, das dem amerikanischen Volk Kunst und Kunsterziehung nahebringen sollte. Nach beharrlicher Lobbyarbeit bei Geschäftsleuten, Künstlern und Intellektuellen wurde das Met am 13. April 1870 gegründet.

Hingucker: Der kulturelle Lichtblick des Tages Einen „Kulturellen Lichtblick des Tages“, das braucht es gerade jetzt – und wir liefern ihn täglich frei Haus.

Die Basis bildete der Ankauf von 200 Kunstwerken europäischer alter Meister. Der führende US-Architekt Richard Morris Hunt entwarf den Ursprungsbau des bis heute städtischen Museums.

Das Gebäude an der damals noch wenig besiedelten Upper East Side wurde erst um die Jahrhundertwende fertig. Zugleich nahm das bis heute geltende Motto „5.000 Jahre Kunst“ Gestalt an.

Wir hoffen, dass das Museum auch während der vorübergehenden Schließung durch die Schönheit und das Wunder der gemeinsamen Kulturgeschichte der Welt ein gewisses Maß an Trost und Gemeinschaft bieten kann. Met-Direktor Max Hollein

Als zweiter Standort folgte 1938 in „Fort Tryon Park“ im nördlichen Manhattan „The Met Cloisters“: eine imposante Anlage mit spektakulärem Blick über den Hudson River. Das Besondere: In das Gebäude-Ensemble sind originale Elemente aus mittelalterlichen Klöstern Europas eingearbeitet. Innen werden einzigartige Kunstwerke vor allem aus Romanik und Gotik gezeigt.

2016 kam das Met Breuer für zeitgenössische Kunst an der Madison Avenue hinzu. Dort ist gerade die Retrospektive „Painting After All“ (1957-2017) von Gerhard Richter zu sehen – nur online, versteht sich.

Auch die "Nemesis" (1501-2) von Albrecht Dürer (1471–1528 Nuremberg) gehört zu den reich bestückten beständen des Kulturhauses am Central Park. The Metropolitan Museum of Art, New York

Man braucht Jahre, um alles zu sehen



Wer alle Kunstwerke im Met besichtigen wollte, bräuchte vermutlich Jahre. Die in 19 Abteilungen gegliederten Sammlungen zeigen neben amerikanischer Kunst auch umfangreiche Bestände ägyptischer, afrikanischer, islamischer und asiatischer Kunst.

Die größte Abteilung widmet sich Europa – und wirkt wie ein „Who’s Who“ großer Meister.

Außerdem werden Kunsthandwerk und Architekturfragmente bis hin zu Musikinstrumenten, antiken Waffen und Zeitungen gezeigt.

Bis heute muss das Museum angesichts der vielen Schenkungen immer wieder anbauen, so etwa 2007 für die neuen Galerien für griechische und römische Kunst.

Allein „The Robert Lehman Collection“, die frühere Privatsammlung des Chefs der Investmentbank Lehman Brothers, vereint in einem eigens errichteten Flügel mehr als 2.500 Werke westeuropäischer Kunst.

Das Album von Edouard Vuillard, (1895) ist ein 67,9 x 204,5 Zentimeter großes Gemälde der Sammlung. Metropolitan Museum of Art, New York

Dass das Museum mit seinem Corona-Krisenkonzept richtig liegt, zeigen die Zahlen: Seit Mitte März stiegen die Nutzerraten auf Website und Social-Media-Kanälen erheblich.

Direktor Hollein: „Wir hoffen, dass das Museum auch während der vorübergehenden Schließung durch die Schönheit und das Wunder der gemeinsamen Kulturgeschichte der Welt ein gewisses Maß an Trost und Gemeinschaft bieten kann.“

metmuseum.org

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.