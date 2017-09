Von Sarah München



Der Mensch ist ein kulturelles Wesen und hat ein Recht auf ein kulturelles Leben. So steht es seit 1948 in Artikel 27 der UN-Menschenrechts-Charta. Eine klare Formulierung, ein klares Ziel und trotzdem: Seit 2009 gibt es eine zusätzliche UN-Behindertenrechtskonvention, die die Teilnahme der Menschen mit Behinderung am kulturellen Leben regelt.

Auch Luxemburg hat diese Vereinbarung unterschrieben und sich so dazu verpflichtet, Menschen mit Behinderungen eine Teilnahme an kulturellen Veranstaltungen zu ermöglichen und dafür zu sorgen, dass Barrieren, wenn möglich, abgeschafft werden ...