Max von Sydow ist tot

Der Schauspieler ist am Sonntag im Alter von 90 Jahren gestorben, wie die Familie am Montag mitteilte.

(AFP) - Der französisch-schwedische Schauspieler Max von Sydow ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Von Sydow spielte in einem Dutzend Filmen seines Landsmannes Ingmar Bergman ("Das siebte Siegel") die Hauptrolle, bevor er eine lange und erfolgreiche Karriere mit vielen Nebenrollen in Hollywood begann.

Die Nachricht teilte seine Frau am Montag in einer Erklärung mit: "Mit gebrochenem Herzen und unendlicher Traurigkeit haben wir die extreme Trauer, den Weggang von Max von Sydow am 8. März 2020 bekannt zu geben", kündigte die Produzentin Catherine von Sydow an.