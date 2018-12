Fast 55 Jahre ist es her, dass Mary Poppins in Robert Stevensons gleichnamiger Disney-Produktion vom Himmel herab schwebte und den Kirschbaumweg in London in ein Reich der Fantasie verwandelt hat. Nun kehrt sie dorthin zurück.

Mary Poppins ist zurück

Marc THILL

Mehr als vier Generationen von Kindern sind mit dieser Nanny aufgewachsen: Mary Poppins, das Kindermädchen, das Treppen hinaufrutscht, mit Regenschirm und Handtasche in die Höhe schwebt und dazu auch noch lauthals „supercalifragilisticexpialidocious“ singt. 50 Jahre nach Robert Stevensons legendärem Film mit Julie Andrews in der Titelrolle kehrt das Kindermädchen mit den magischen Kräften nun wieder auf die Kinoleinwand zurück.

Dass Disney so viele Jahre zwischen dem Kinoerfolg von 1964, der auf der Buchreihe von Pamela Lynwood Travers basiert, und der Fortsetzung „Mary Poppins Returns“ verstreichen ließ, ist schon erstaunlich. Aber „nichts ist unmöglich, nicht mal das Unmögliche“, würde Mary Poppins dazu sagen, und deshalb haben sich Filmregisseur Rob Marshall und Drehbuchautor David Magee nicht lange bitten lassen, um endlich eine Nachfolgegeschichte zu schreiben: Sie spielt im England der Dreißigerjahre. Michael und Jane Banks sind erwachsen geworden, Jane ist Frauenrechtlerin, Michael arbeitet in der Bank, in der schon sein Vater angestellt war. Er hat drei Kinder und wohnt immer noch im Haus seiner Eltern in der Cherry Tree Lane. Als dann aber seine Frau stirbt, braucht die Familie Banks unbedingt die Hilfe einer Nanny. Und so kommt Mary Poppins, diesmal gespielt von Emily Blunt, wie gerufen. Ab heute Mittwoch läuft der Film im Kino, in dem es in dieser neuen Kinowoche noch mehr für kritische Kinderaugen gibt.

Mit „Spider Man: Into the Spider-Verse“, „Arthur et la magie de Noël“ und „Ernest et Célestine en hiver“ kommen gleich drei Animationsfilme ins Programm. „Unga Astrid“ erzählt derweil die Jugend und das Erwachsenwerden der schwedischen Kinderbuchautorin Astrid Lindgren, der literarischen Mutter von Pippi Langstrumpf und der Kinder aus Bullerbü. Als junge Zeitungsvolontärin musste Astrid Lindgren ihren Sohn Lasse in die Obhut einer Pflegemutter geben. Der Film ist für Kinder ab sechs Jahren zugelassen. Das komplette Kinoprogramm finden Sie hier.