Marschrichtung Frankfurt

Anina Valle Thiele wird die operative Abwicklung des Luxemburger Messestands auf der Frankfurter Buchmesse 2018 koordinieren. Das gab das Kulturministerium nach einer Sitzung des Amts mit Branchenvertretern am Dienstagabend bekannt, bei der Valle Thiele offiziell vorgestellt wurde. Nach fünf Jahren ohne eine größere Beteiligung der Luxemburger Buchbranche an dem zentralen Forum soll nun in einem großen Schulterschluss ein neues Kapitel für die internationale Vernetzung gestartet werden.



„Es ist überhaupt wichtig, dass der gesamte Buchsektor des Landes nun zusammengekommen ist und sich im Vorfeld der Messe ausgetauscht hat ...