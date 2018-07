Im Alter von 71 Jahren ist am Donnerstag die bekannte luxemburgische Schauspielerin Marie-Christine Faber gestorben.

Marie-Christine Faber ist tot

(TJ) - Eine traurige Nachricht erreicht die Redaktion am Freitag aus der luxemburgischen Künstlerszene: Im Alter von 71 Jahren ist am Donnerstag die beliebte Schauspielerin Marie-Christine Faber-Scheid gestorben. Sie galt als Mitbegründerin des Luxemburger Films und spielte ab 1985 in "Di zwéi vum Bierg", "Troublemaker" und "De falschen Hond" mit.



Auch Andy Bausch schätzte Marie-Christine Faber und verpflichtete sie u.a. für "A Wopbopaloobop a Lopbambom" und " Three Shake-a-leg Steps to heaven".

Sehen Sie hier Marie-Christine Faber und der deutsche Jochen Senf in einer unvergesslichen Szene aus "Troublemaker":

Marie-Christine Scheid wurde 1946 in Niederkorn geboren und war mit dem Botschafter Paul Faber, der 2004 verstarb, verheiratet. Das Luxemburger Wort entbietet den Hinterbliebenen sein aufrichtiges Beileid.