Manu Dibango stirbt an Covid-19

Die Afro-Jazz-Legende ist für viele Songs bekannt - mit "Soul Makossa" hat er einen Welthit landen können.

Manu Dibango ist tot. Der Saxofonist ist im Alter von 86 Jahren an den Folgen seiner Erkrankung an Covid-19 gestorben, wie Thierry Durepaire, der Manager des kamerunischen Künstlers am Dienstag bestätigte. Der Autor eines der größten Welthits der Weltmusik, "Soul Makossa" (1972), ist damit die erste Weltberühmtheit, die an einer Coronavirus-Kontamination gestorben ist.

"Er starb in den frühen Morgenstunden in einem Krankenhaus in der Pariser Region", sagte Durepaire. "Die Beerdigung wird in strikter Familien-Privatsphäre stattfinden, und eine Ehrung wird ihm später so bald wie möglich zuteilwerden", so der Manager auf seiner Facebook-Seite, die von seiner Familie und seinen Freunden gepflegt wird.

Sein Welthit "Soul Makossa" war anfangs nur die B-Seite einer Single, deren Haupttitel eine Hymne für die kamerunische Fußballmannschaft beim Afrikanischen Nationen-Pokal war. New Yorker DJs entdeckten den Song und erweckten den Track zu neuem Leben.

Mit Manu Dibango geht der Jazz- und Worldmusic ein einmaliger Musiker verloren, "der König des Makossa, ein Genie des Saxofons", wie der senegalesische Musiker Youssou N'Dour am Dienstagmorgen twitterte.

OH NON PAS TOI MANU DIBANGO. J'ai pas les mots pour traduire toute ma tristesse. Tu as été un grand frère, une fierté pour le Cameroun et pour l'Afrique toute entière. Une immense perte ! RIP le Roi de la Makossa et Génie de la Saxo. YN pic.twitter.com/XRJAeVLdiF — YOUSSOU NDOUR (@YoussouNdourSN) March 24, 2020

Der Makossa-Stil ist in Kamerun beheimatet, leitet sich ab vom Duala-Tanz, der Kossa genannt wird, hat aber deutliche Einflüsse aus dem Jazz, der Latin-Music und der Rumba. mt/AFP









