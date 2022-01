Wer will dieses Modell eines mit Graffiti überzogenen Stalls mitsamt einer Mädchenfigur des Künstlers kaufen?

Graffiti-Künstler

Mal was anderes von Banksy

(AFP) - Banksy sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Wenn nicht gerade an einer Häuserecke ein neues Bild des britischen Künstlers auftaucht, dann stellt ein Aktionshaus eines seiner Werke zum Verkauf. Und dieses Kunstwerk ist mal was ganz anderes. Es zeigt ein mit Graffiti überzogenen Stall und eine Mädchenfigur mit dem Titel „The Merrivale Stable“.

Seit diesem Mittwoch ist das Modell im Auktionshaus Anderson and Garland in Newcastle, Nordengland, ausgestellt. Erstmals zu sehen war es im Merrivale Model Village in Great Yarmouth, Norfolk, während Banksys Ausstellung Great British Spraycation.

Das Kunstwerk kann an drei Tagen bewundert werden, bevor es am 27. Januar im Rahmen der „Modern Art & Design Auction“ des Auktionshauses versteigert wird, wo es voraussichtlich über 1 Million britische Pfund erzielen wird.

