Harry-Potter-Verfilmung in der Rockhal mit Livemusik vom Philharmonieorchester.

Magischer Dirigentenstab

Marc THILL Magier, Zauberer, Hexen und auch Muggel sind am Samstag in die Rockhal geströmt, um sich dort die Verfilmung von „Harry Potter und die Kammer des Schreckens“ anzuschauen. Auf der Bühne war das Philharmonieorchester, das die Filmmusik live dazu spielte.

Eine lange Schlange hat sich vor der Rockhal gebildet und zum Glück sind die Fans von Harry Potter an diesem Samstagabend bestens gegen den eisigen Wind gerüstet: Viele haben sich in ihre langen Schals eingemümmelt, die farblich den vier Häusern der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei zugeordnet sind. Dabei dominieren natürlich die Farben Scharlachrot und Gold des Gryffindor-Hauses, dem auch Harry, Hermine und Ron angehören, und das deshalb vermutlich auch die meisten Fans hat.



Es ist Ende Oktober, Halloween steht vor der Tür, der Winter schleicht sich auf leisen Pfoten heran und die Schlange wartet draußen geduldig, bis sich um 19 Uhr endlich die Pforten zur Rockhal öffnen. Drinnen aber taucht an diesem Abend eine ganz andere Schlange auf, der mythische und drachenähnliche Basilisk - er wird so manchen in Angst und Schrecken versetzen. Die Vorführung der Verfilmung von „Harry Potter und die Kammer des Schreckens“, Band zwei der Buchserie von Joanne K. Rowling, steht auf dem Programm und der furchterregende Basilisk ist Teil dieser zweiten Folge der Harry-Potter-Saga. Zum Streifen auf der Leinwand gibt es die Musik live von der Bühne, gespielt vom hundert Mann starken Philharmonieorchester Luxemburg, unter der Leitung von Gast Waltzing.



Viele sind an diesem Abend als Hexen und Zauberer erschienen, tragen schwarze Übermäntel und Hexenhüte mit verkrümmter Hutspitze, ja manche haben sogar die runde Brille des jungen Magiers Harry Potter auf der Nase. Längst ist die erste Generation der Potter-Fans erwachsen geworden, doch auch viele junge Leser sind gekommen, was wiederum zeigt, wie zeitlos dieses Epos ist und dass es inzwischen auch Teil der Kinderbuchliteratur geworden ist.



Gast Waltzing führt an diesem Abend den Zauberstab – seinen Dirigentenstab. Vor ihm liegt die Partitur dieser grandiosen Filmmusik aus der Feder des Oscar-Preisträgers John Williams, vor ihm sitzen rund hundert Musiker, die dem magischen und rasanten Film die akustische Dramatik und Dynamik verleihen. „Ihr dürft auch applaudieren und johlen“, bemerkt Waltzing zu Beginn und verweist darauf, dass die Rockhal keine Philharmonie ist.



Spontaner Beifall oder Zurufe während einzelner Filmsequenzen gibt es aber nur sehr wenig. Die Zuschauer begleiten mit Applaus und Geschrei ganz überraschend die Szene, bei der Dobby, der schrullige Hauselfe, seine Freiheit erlangt und daher nicht mehr den schrecklichen Malfoys dienen muss. Und ein zweites Mal brandet Applaus ganz zum Schluss des Filmes auf, als der Wildhüter Hagrid aus Askaban nach Hogwarts in den Festsaal der Schule zurückkehrt, Harry umarmt und Albus Dumbledore sich feierlich von seinem Stuhl erhebt und ihm Standing Ovations gibt, wodurch der größte Teil der Schüler applaudiert, was sich auch auf die Rockhal überträgt. An diesem magischen Harry-Potter Abend fühlen sich halt viele der Schulgemeinschaft aus Hogwarts sehr nahe.