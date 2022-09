Ein Wirbelwind aus Musik und Gesang versprechen die beiden Auftritte der Luxemburger Künstlerin, die in Paris lebt und arbeitet.

Von Piaf bis Gershwin

Magali Dahan kommt für zwei Konzerte nach Luxemburg

(mt) -Die Luxemburger Sängerin Magali Dahan, die vor allem auf den Bühnen des Musicals und des Varieté zuhause ist, wird am kommenden 20. und 21. September für zwei Konzerte nach Luxemburg kommen. Die Künstlerin lebt in Paris, von wo aus sie zu ihren unterschiedlichen Engagements in allen Erdteilen aufbricht.

Zwei Termine führen sie nun zurück in ihr Heimatland. „Ich freue mich sehr darauf, wieder nach Luxemburg zu kommen. Es ist ein großer Moment der Freude und des Teilens“, gesteht Magali Dahan am Telefon. Soeben erst ist sie einem Kreuzschiff entsprungen, für das sie für das Varieté-Programm unter Vertrag stand. Der Termin für das Telefoninterview musste lange im Voraus festgelegt werden – die Künstlerin ist fortwährend auf Reisen und schwer zu erreichen.

Konzerte im Artikuss und in der Banque de Luxembourg

Am kommenden 20. September wird sie ab 20 Uhr im Artikuss in Zolwer für die Fondation Autisme Luxembourg auftreten. Es ist ein Charity-Konzert, etwas was die Sängerin besonders gerne macht. „Das liegt mir am Herzen, Kunst soll nicht nur unterhalten, sondern auch helfen.“ Begleitet wird sie vom chilenischen Pianisten Pablo Bendr. „Dieses sehr intimistische Konzert wird eine Reise vom französischen Varieté bis zum amerikanischen Jazz und dem südamerikanischen Tango sein“, erklärt die Künstlerin am Telefon, „von Edith Piaf bis George Gershwin.“

Ihr zweiter Auftritt einen Tag später findet in der Banque de Luxembourg statt. Organisator ist dort der israelische Stand des Bazar International, der jährlich Anfang Dezember stattfindet und dessen Erlös für unterschiedliche Hilfswerke bestimmt ist. „Ich habe gute Verbindungen zu den Verantwortlichen des israelischen Stands, mein Vater hat über viele Jahre auch dort geholfen“, sagt die Künstlerin. Zusätzlich zu dem französischen Chanson und dem amerikanischen Broadway wird die Künstlerin mit jüdischen Wurzeln auch einige Lieder in hebräischer Sprache in ihr Programm einfließen lassen.

Magali Dahan hat schon sehr früh den Weg auf die Bühne eingeschlagen, als Kind belegte sie bereits Kurse an der Ecole Li Marteling und am Conservatoire, ist dann nach ihrem Schulabschluss in Luxemburg nach Paris aufgebrochen. Dort hat sie sich am Conservatoire de Paris in Tanz, Musical, Gesang und Theater ausbilden lassen. Als Künstlerin habe man aber nie in einem Leben ausgelernt, betont sie, und da, wo sie nur kann, belegt sie weitere Kurse parallel zu ihren vielfältigen Verpflichtungen.

Sie ist auch nicht nur Sängerin, Tänzerin, tritt nicht nur als Solo-Künstlerin auf, sie leitet auch als Choreographin ihre eigene Truppe, die sie 2009 gemeinsam mit Maryan Rousset gegründet hat, die Magma-Show mit Auftritten in Frankreich und Luxemburg in verschiedenen Theatern, auf Kreuzfahrtschiffen und an der Opéra Garnier in Paris.

In Luxemburg will die Künstlerin demnächst ein ganz neues Projekt anfassen, sie will eine Schule für Musical und Comedy im Kulturzentrum Altrimenti auf die Beine stellen. Sie soll es erlauben, angehende Künstler und Künstlerinnen auf eine Anhörung an internationalen Bühnen und Schulen in Gesang, Tanz und Theater vorzubereiten.

Magali Dahan, Charity-Konzert für die Fondation Autisme Luxembourg am 20. September im Artikuss in Zolwer, Eintritt 25 Euro, ein zweites Konzert findet am 21. September in der Banque de Luxembourg statt.

