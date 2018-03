Die neuesten Filme im Kino: Ein starker Debütfilm, eine Geschichte über Drogen und eine romantische Komödie.

Männerliebe und Landarbeit

Die neuesten Filme diese Woche im Kino: Ein starker Debütfilm, eine Geschichte über Drogen und eine romantische Komödie.

Pacific Rim: Uprising

Action, Science-Fiction (USA, VRC 2018). Regie: Steven S. DeKnight. Mit John Boyega, Scott Eastwood. 111 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 12 Jahren)

Jake Pentecost hat seinen Vater Stacker beim ersten Angriff der Kaiju genannten riesigen Monster verloren, die vor Jahren dem Ozean entstiegen. Während der Vater zur Legende geworden ist, hat der Sohn jedoch nach abgebrochener Ausbildung eine eher kriminelle Laufbahn eingeschlagen. Doch als ein neuer Angriff der Kaiju die Welt erschüttert, erhält Jake die Möglichkeit, das Vermächtnis seines Vaters doch noch auf sich zu nehmen. Guillermo del Toro, der beim Vorgängerfilm „Pacific Rim“ Regie führte, hatte früh bekannt gegeben, dass er im Sequel kein Interesse daran habe, die Anfänge der Kaiju-Invasion zu zeigen, sondern vielmehr daran interessiert sei, das Schicksal der Erde nach der Vertreibung der Monster zu zeigen, aber auch die Ursprünge dieser Monster zu erklären. Im Juni 2014 verkündete del Toro den Kinostart von „Pacific Rim: Uprising“ für April 2017 etwas zu voreilig. Denn 2015 kam ein Streit zwischen der Produktionsfirma Legendary und dem Verleih Universal: Letzterer glaubte offenbar nicht an den Erfolg der Sci-Fi-Fortsetzung, nachdem del Toros erster Film seiner Ansicht nach hinter den Erwartungen blieb. Der Starttermin wurde gestrichen und „Pacific Rim: Uprising“ galt als Projekt gestorben. Anfang 2016 wurde mit Steven S. DeKnight, dem Autor der Netflix-Serie „Daredevil“, ein neuer Regisseur verpflichtet. Auch wenn der Film nun startet, ist Guillermo del Toro nur als Drehbuchautor und Produzent beteiligt.

La prière



Drame (F 2018). Réalisation: Cédric Kahn. Avec Anthony Bajon, Damien Chapelle, Alex Brendemühl, Louise Grinberg. 107 minutes. (Officiellement à partir de 12 ans)

Thomas a 22 ans. Pour sortir de la dépendance, il rejoint une communauté isolée dans la montagne tenue par d’anciens drogués qui se soignent par la prière. Il va y découvrir l’amitié, la règle, le travail, l’amour et la foi … Le projet «La Prière» est né de trois rencontres décisives. En tout premier lieu, Aude Walker, une jeune écrivain, qui a mis Cédric Kahn sur le sujet, ayant elle-même enquêté en vue d’un livre sur des expériences religieuses avec des toxicomanes. De Fanny Burdino et Samuel Doux, qui ont relevé le défi de l’écriture et, enfin, de Sylvie Pialat, la productrice, qui a immédiatement adhéré au projet et à l’idée de le faire sans acteurs connus, dans l’esprit des premiers films de Kahn. Néanmoins le réalisateur a fait une exception pour le rôle de Soeur Myriam en s’octroyant les services de la légendaire actrice allemande Hanna Schygulla.

The Wedding Plan

Comédie romantique (IL 2016). Réalisation: Rama Burshtein. Avec Noa Koler, Amos Tamam, Oz Zehavi, Irit Sheleg. 100 minutes. (Officiellement à partir de 6 ans)

À 32 ans, Michal est enfin heureuse : tout est prêt pour qu’elle s’unisse à l’homme de sa vie. Un mois avant le jour J, quand il lui avoue qu’il ne l’aime pas, Michal est au bord de la crise de nerfs. Bien décidée à abandonner son statut de célibataire qui lui colle à la peau, Michal continue ses préparatifs comme si de rien n’était. Elle le sait, car Dieu l’a prévu : elle se mariera le huitième soir de Hanouka. Elle a la robe, le traiteur, le lieu de la fête… après tout, il lui reste 30 jours pour trouver un mari ! Même si «The Wedding Plan» se situe au sein d’un cadre fermé, la communauté orthodoxe, la quête du personnage de Michal est universelle: trouver l’âme sœur. Lorsqu'elle a écrit le scénario du film, Rama Burshtein a été guidée par cette envie de parler au plus grand nombre de spectateurs. «Les spectateurs ne sont pas une communauté religieuse. Comme Michal, chacun tente de rester courageux dans sa quête. Peu importe qui vous êtes, où vous vivez, ce sont des questions qui parlent à chacun d’entre nous.»

God’s Own Country

Drama, Liebesfilm (GB 2017). Regie: Francis Lee. Mit Josh O’Connor, Alec Secareanu, Gemma Jones, Ian Hart. 104 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 12)

Ein Farmerssohn aus Yorkshire reagiert hitzig auf einen rumänischen Hilfsarbeiter, den sein Vater nach einem Schlaganfall einstellt. Während einiger gemeinsamer Tage im Hochland entdecken die beiden Männer ihre Zuneigung zueinander, doch stellt sich die Frage, ob sie nach der Rückkehr ihr Verhältnis fortsetzen können. Der Brite Francis Lee, der mit „God’s Own Country“ seinen ersten Spielfilm inszeniert, stammt selbst von einer Farm in Yorkshire. Das Dilemma seiner Hauptfigur setzt er dementsprechend mit kenntnisreichem Blick um. Unvermeidlich denkt man bei der Entwicklung des Verhältnisses zwischen den jungen Männern an Ang Lees „Brokeback Mountain“. Francis Lee erweist diesem Vorbild in vielen Szenen respektvoll Reverenz. Während bei Ang Lee die Cowboy-Arbeit eher im Hintergrund ablief, stehen hier die Darstellung von Männerliebe und Landarbeit gleichberechtigt nebeneinander.