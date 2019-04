Das geplante Jubiläums-Festival "Woodstock 50" nordwestlich von New York ist zwar abgesagt, aber die Macher sind sich dennoch einig: „Es wird ein Jubiläums-Festival geben“.

Macher von "Woodstock 50" kämpfen weiter um Neuauflage

Der Finanzpartner ist ausgestiegen und das geplante Jubiläums-Festival "Woodstock 50" nordwestlich von New York wurde abgesagt. Aber die Macher sind sich dennoch einig: "Es wird ein Jubiläums-Festival geben."

(dpa) - Nach der Absage des Investors wollen die Macher des Jubiläums-Festivals "Woodstock 50" weitermachen. Mehrere US-Medien veröffentlichten ein Statement des Festival-Teams, in dem es heißt: "Auch wenn unser Finanzpartner sich zurückzieht, wollen wir selbstverständlich mit der Festivalplanung fortfahren. Wir haben vor, neue Partner zu finden."

Das Team wolle die harte Arbeit und die Unterstützung des Staates New York würdigen. "Unterm Strich bedeutet das: Es wird ein Jubiläums-Festival Woodstock 50 geben, so wie es sein sollte. Und es wird spitze." Es war bisher vom 16. bis 18. August geplant.

In die Organisation des "Woodstock 50" ist auch Produzent und Konzertpromoter Michael Lang, Co-Gründer des legendären Vorbilds von 1969 eingebunden.



Am Montag hatte Hauptinvestor Dentsu Aegis Network mitgeteilt, dass das Festival nordwestlich von New York abgesagt ist. Es sei nicht möglich, eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen, die dem Markennamen "Woodstock" gerecht werde und die Sicherheit von Künstlern und Zuschauern garantiere.



Berühmte Musiker angekündigt

Das US-Fachmagazin "Billboard" berichtete indes, dass es neben Finanzierungsproblemen bei den Auftrittsgagen auch wachsende Bedenken gab, ob der geplante Veranstaltungsort Watkins Glen im Norden des Bundesstaats New York auf die kalkulierten 100.000 Besucher ausgerichtet sei.

Im März hatten die Veranstalter das Line-up vorgestellt und dabei Auftritte berühmter Musiker, wie Jay-Z, die Killers, Imagine Dragons und Miley Cyrus, angekündigt.

Auch einige Bands, die auf dem ersten Woodstock Festival im Jahre 1969 dabei waren, wurden von den Veranstaltern als Teilnehmer angekündigt. Unter anderem sollen Canned Heat und Santana beim "Woodstock 50" Festival auftreten.

Das ursprüngliche Woodstock-Festival im August 1969 gilt mit geschätzt 400.000 Besuchern als Höhepunkt der Hippie-Bewegung. Unter anderem hatten nahe dem Städtchen Bethel rund 150 Kilometer nordwestlich von New York Jimi Hendrix, Janis Joplin und The Who legendäre Konzerte gegeben. Der Veranstaltungsort lag damals wegen Protesten der Anwohner in Woodstock schließlich etwa 70 Kilometer entfernt.