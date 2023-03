Das letzte verbliebene Gründungsmitglied der "Southern Rock"-Band Lynyrd Skynyrd, Gary Rossington, ist im Alter von 71 Jahren gestorben.

Mit 71 Jahren

Lynyrd Skynyrd-Gründungsmitglied Gary Rossington ist tot

Das letzte verbliebene Gründungsmitglied der "Southern Rock"-Band Lynyrd Skynyrd, Gary Rossington, ist im Alter von 71 Jahren gestorben.

Der Gitarrist Gary Rossington, das letzte Gründungsmitglied von Lynyrd Skynyrd, ist am Sonntag im Alter von 71 Jahren gestorben, wie die amerikanische Rockband auf Facebook bekannt gab.

Als „Southern Rock“-Band war Lynyrd Skynyrd vor allem für zwei Kultsongs, „Sweet Home Alabama“ und „Free Bird“, bekannt. „Gary ist jetzt mit seinen Brüdern und seiner Skynyrd-Familie im Himmel und er spielt gut, so wie er es immer tut“, schrieb die Band auf Facebook.

Lynyrd Skynyrd machte keine Angaben zur Todesursache. Rossington litt an Herzproblemen und hatte sich 2021 einer Notoperation am Herzen unterzogen, so ein damaliger Post der Band. Er wurde 1951 in Florida geboren und hatte 1964 mit dem Schlagzeuger Bob Burns und dem Bassisten Larry Junstrom die erste Iteration von Lynyrd Skynyrd gegründet.

Sein Gitarrensolo in „Free Bird“, einem fast zehn Minuten langen Song, gilt als eines der größten in der Rockgeschichte. Der Gitarrist überlebte in den 1970er Jahren mehrere schwere Unfälle, darunter einen Autounfall im Jahr 1976 und den berüchtigten Flugzeugabsturz von 1977, bei dem drei Bandmitglieder ums Leben kamen.

Die Band hatte sich nach dem Tod des Sängers Ronnie Van Zant, des Gitarristen/Sängers Steve Gaines und der Backgroundsängerin Cassie Gaines bei dem Absturz aufgelöst. Sie hatte sich jedoch 1987 mit neuen Mitgliedern wieder zusammengefunden, darunter Van Zants jüngerer Bruder Johnny, der den Gesang übernahm.

Rossington war das einzige noch verbliebene Originalmitglied der Band, die seitdem weiter aufgetreten ist und deren Tournee im Juli beginnen soll.





