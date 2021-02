LuxFilmFest wird hybrid stattfinden

Trotz Pandemie hat das Luxembourg City Film Festival ein sehr umfangreiches Programm auf die Beine stellen können. Ein erster Überblick

Eine leicht gedämpfte Stimmung prägt die Pressekonferenz, die im größten Saal des Kinepolis stattfindet. Ungewohnt wenig Publikum, das will Corona so; dafür aber viele Kameras, auch das ist der Pandemie geschuldet. Das Internet schaut diesmal in die Pressekonferenz rein, so wie es auch vom 4. bis zum 14. März zugeschaltet sein wird. Denn die elfte Auflage des „Luxembourg City Film Festivals“ wird hybrid sein – zu einem Teil mit Präsenzpublikum, zu einem anderen im Netz.

Leider nur so kann das Festival diesmal existieren, wobei diese Hybridform eine große Herausforderung für den Veranstalter ist ...