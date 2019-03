La neuvième édition du Luxembourg City Film Festival se poursuit encore jusqu'au 17 mars. De nombreux films et événements seront présentés... Voici notre sélection du jour.

LuxFilmFest: une journée animée

Jeudi 14 mars



Quand les enfants créent leur propre dessin animé



A l'occasion de la sortie du film d’animation «Le voyage du prince», une fable moderne dans un monde peuplé de singes, les enfants pourront découvrir les bases du dessin animé. Ils auront la possibilité de manier pinceaux et crayons afin de créer leur propre ambiance colorée et ainsi réaliser leur propre œuvre animée (14.30 heures au Cercle Cité, en fr et lux)



Eine erschütternde Familiengeschichte aus Kambodscha Der Franko-Kambodschaner Denis Do über seinen preisgekrönten Animationsfilm „Funan".

Nach Europa verschlepptund „europäisiert“

Die Vorpremiere der luxemburgischen Koproduktion „Angelo” von Markus Schleinzer steht heute auf dem Programm. Dieser Film erzählt das (wahre) Leben von Angelo Soliman, der im 18. Jahrhundert entführt und nach Europa verschleppt wurde. Dort wird er an eine Gräfin verkauft, die ihn « europäisiert ». Wenn er seine Freiheit widerbekommt, fühlt sich Angelo jedoch recht verloren. (18.30 Uhr, Ciné Utopia, deutsch und fr mit englischen Untertiteln)

Un patron mort et trois ouvrières en cavale



La Carte Blanche BGL BNP Paribas «Rebelles», d'Allan Mauduit est une comédie française au casting remarquable: Cécile de France, Yolande Moreau et Audrey Lamy se retrouvent collègues dans une conserverie de Boulogne-sur-Mer. Lorsque Sandra refuse les avances de son patron, elle le tue accidentellement, et implique les deux autres femmes, témoins. Le trio découvre alors un sac plein de billets dans le casier du mort... (20 heures au Kinepolis Kirchberg, en français)



Dénoncer et militer avec le dessin animé



«Zero Impunity», coproduction luxembourgeoise, de Nicolas Blies et Stéphane Hueber-Blies, est à la croisée des genres: à la fois film d’animation, documentaire, enquête journalistique et expression d’un activisme indigné, ce film dénonce les violences sexuelles en temps de guerre. En écho à la sortie en avant-première de ce documentaire, une conférence modérée par Edwy Plenel, rédacteur en chef de «Médiapart», aura lieu demain à midi au Casino sur le thème de se faire entendre dans le bruit médiatique (à 21 heures au Ciné Utopia, en fr et angl et st. fr)



