Bien que interrompue et privée de son Grand Prix, l'édition anniversaire du LuxFilmFest vient de publier son palmarès, forcément incomplet.

Kultur 1 2 Min.

LuxFilmFest: un palmarès en demi-teinte avec un lauréat luxembourgeois

Thierry HICK Bien que interrompue et privée de son Grand Prix, l'édition anniversaire du LuxFilmFest vient de publier son palmarès, forcément incomplet.

(C.) Arrêté au huitième jour, le Luxembourg City Film Festival a accueilli, pour sa 10ème édition, environ 18.000 participants dont 12.250 spectateurs en salle. Ces chiffres sont encore partiels.

Après un départ en trombe, marqué par plusieurs séances complètes, les statistiques ont enregistré une sévère inflexion dès le quatrième jour, s’indexant sur la remontée des informations concernant la progression du coronavirus. 2.767 festivaliers ont visité l’exposition "Fictitious Location Spotting for a Non-Existing Movie" de Véronique Kolber au Cercle Cité, tandis que le Quartier Général au Casino Luxembourg a accueilli 1.329 visiteurs.

A cause de la crise sanitaire, le jury international n’a pu visionner que la moitié des œuvres en compétition officielle. C’est pourquoi l’équipe du festival regrette que le Grand Prix By Orange doté de 10.000€ ne sera pas attribué pour cette 10e édition.

Les mêmes contraintes s’appliquant au jury Presse, le prix de la Critique n'est pas distribué.

Alexander Nanau beim LuxFilmFest: "Das Böse in Schach halten" „Collective“-Regisseur Alexander Nanau über seinen Glauben an die Menschheit und die weltumspannende, grundlegende Lebensangst

Le jury Documentaire, quant à lui, a pu visionner tous les films de la compétition Documentaire et a choisi d’attribuer le prix du Documentaire By BGL BNP Paribas à "Collective" ("Colectiv") d’Alexander Nanau. "Un film puissant qui offre transparence et liberté d’expression au centre d’un procès cinématographique d’une efficacité rare", estime le jury.





"Babyteeth" de Shannon Murphy remporte le prix du Jury jeune By Kinepolis (doté de 2.000€), "Roads" de Sebastian Schipper le prix du jury Scolaire, tandis que "Romys Salon" ("Kapsalon Romy") de Mischa Kamp est récompensé du prix du Jury enfants. Le coup de cœur des enfants a également été décerné à "Romy Salon"de Mischa Kamp.

Finalement, le prix VR – Meilleure expérience immersive a distingué "Battlescar" de Nico Casavecchia et Martin Allais: « Pour son excellence dans l’art de concevoir un monde captivant tout en optimisant le medium, le tout développé avec une grande énergie et de grandes dispositions technologiques parfaitement mises au profit du projet." Une mention spéciale revient à "Cosmos Within Us", de Tupac Martir – une coproduction de la société luxembourgeoise a_BAHN - "Pour son ambition visant à concilier performance et technologie afin de délivrer un portrait intime fait d’amour et de chagrin, le tout proposant de nouvelles voies au medium" .

www.luxfilmfest.lu