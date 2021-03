LuxFilmFest: Sandrine Bonnaire à l'heure du choix

Pour la présidente du jury du Luxembourg City Film Festival, le cinéma a des choses à dire.

Sandrine Bonnaire est cette année présidente du jury de la compétition officielle qui ce week-end décerne son Grand Prix du Luxembourg City Film Festival. Pour cause de pandémie, les délibérations ont lieu à Paris et non à Luxembourg. Celle qui est aussi actrice et réalisatrice explique dans un entretien avec le «Luxemburger Wort» pourquoi elle a accepté cette mission. Et porte un regard critique et pointu sur la sélection de films en lice de cette édition hybride.



Sandrine Bonnaire, quand vous allez voir un film en privé, hors de votre travail donc, qu’est-ce qui vous fait vibrer? ...