Der Grand Prix des Luxembourg City Film Festivals geht in diesem Jahr nach England: Der Film "Ray &Liz" von Richard Billingham hat am Samstagabend den Hauptpreis des Festivals gewonnen.

LuxFilmFest: "Ray & Liz" gewinnt den Wettbewerb

Sophia SCHÜLKE "Ray & Liz" war für die Jury der beste Film der neunten Ausgabe des LuxFilmFest. Der Film von Richard Billingham wurde am Samstagabend bei der Preisverleihungszeremonie im Kinepolis mit dem Grand Prix ausgezeichnet. Das Publikum wählte "Birds of Passage" zu seinem Favoriten.

Acht Kategorien, acht preisgekrönte Gewinnerfilme: Die neunte Ausgabe des LuxFilmFest kennt mit "Ray &Liz" von Richard Billingham seit Samstagabend seinen großen Sieger. Das Drama bekam im Kinepolis den Grand Prix verliehen. Regisseur Billingham war sichtlich gerührt: "Ich habe nie eine Filmschule besucht und das Filmbusiness erst durch meine Produzentin verstanden, ich bin sehr dankbar für diesen Preis."

Die Auszeichnung als bester Film des Wettbewerbs ist mit 10.000 Euro dotiert. Im Vorjahr war der Hauptpreis an "Foxtrot" von Samuel Maoz gegangen. Eine Lobende Erwähnung sprach die Jury für "The Man Who Suprised Everyone" von Natasha Merkulova und Aleksey Chupov aus.

Die Jury setzte sich in diesem Jahr aus dem argentinischen Regisseur Pablo Trapero, der argentinischen Schauspielerin Martina Gusman, dem israelischen Schauspieler Lior Ashkenazi, dem belgischen Filmregisseur Joachim Lafosse, der französischen Filmcutterin Juliette Welfling und dem Luxemburger Filmregisseur Govinda Van Maele zusammen.



Publikum stimmt für „Birds of Passage“

Als bester dokumentarischer Film der Ausgabe des Jahres 2019 bleibt "Selfie" in Erinnerung. Der Film von Agostino Ferrente dreht sich um Freundschaften unter jungen, perspektivlosen Männern in einem sozial schweren und gewalttätigen Umfeld und bekam den mit 5.000 Euro dotierten Documentary Award.

Ferrente nahm den Preis persönlich entgegen: "Ich widme die Auszeichnung den Protagonisten des Films und alle Davide der Welt." Davide, der 16-jährige Protagonist von "Selfie", war 2014 irrtümlich von einem Carabiniere in Neapel erschossen worden.

Die Luxemburgische Vereinigung der Filmpresse (ALPC) hat für ihren Critics Award unterdessen "The Realm" von Rodrigo Sorogoyen auserkoren. Eine "Special Mention" bekam "Birds of Passage" aus dem Kreis der Kritiker.

Auch das Publikum hatte, wie in den Vorjahren auch, die Möglichkeit, für seinen eigenen Favoriten abzustimmen. Aus zehn Nominierten wählten die Kinogänger schließlich ebenfalls „Birds of Passage“ von Cristina Gallego und Ciro Guerrazu ihrem cinematografischen Herzblatt.

„Styx“ Favorit der Jugend



Im Rahmen der Preisverleihung wurden auch mehrere Auszeichnungen für Kinder- und Jugendfilme vergeben. Der Preis der Kinderjury ging an "Matti und Sami und die drei größten Fehler des Universums" von Stefan Westerwelle, während "My Giraffe" von Barbara Bredero das Potenzial zum „Coup de cœur“ der Kinder hatte.

Über den Preis der Jugendjury konnte sich Wolfgang Fischer für den Film "Styx", den die luxemburgisch-österreichische Filmfirma "Amour Fou" koproduziert hat, freuen. Den erstmals in diesem Jahr vergebenen Preis der Schülerjury kann sich indes Lars Kraume ins Regal stellen: Sein Film „Das schweigende Klassenzimmer“ hat der Jury der zwölf- bis 15-jährigen Schüler am besten gefallen.