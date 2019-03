Premier week-end pour le Luxembourg City Film Festival ! La neuvième édition du festival présente 97 films et de nombreux événements... Voici la sélection de la rédaction.

Kultur 5 2 Min.

LuxFilmFest: le menu du week-end

Camille KAUFFMANN Premier week-end pour le Luxembourg City Film Festival ! La neuvième édition du festival présente 97 films et de nombreux événements... Voici la sélection de la rédaction.

Samedi 9 mars



Les jeunes vidéaste à l'honneur



«Crème Fraîche», c’est le concours de vidéos pour les jeunes du Luxembourg. Une soirée a lieu samedi soir pour montrer pour la première fois le court-métrage «Lux Vanity» du gagnant Gabriel O. Maurice du concours Crème Fraîche 2018 (à 16.30 heures au Kinepolis Kirchberg).



LuxFilmFest: "C'est la qualité qui prime" Alexis Juncosa, directeur artistique du Luxembourg City Film Festival, donne ses priorités pour la neuvième édition de cette grande fête du cinéma.

Rencontrez une légende du cinéma



«Conversation avec Darius Khondji» fait partie des temps forts du festival. Chef opérateur incontournable du cinéma contemporain, l’homme indispensable à «Seven» de David Fincher, «Amour» de Michael Haneke, ou encore «Minuit à Paris» de Woody Allen reviendra sur son parcours et son métier (samedi à 18.30 heures à la Cinémathèque).

Der schreckliche Alltag in Syria aufnehmen



“Still Recording”, von Saeed Al Batal und Ghiath Ayoub ist das Selbstporträt einer vom syrischen Bürgerkrieg gezeichneten Generation. Während mehr als vier Jahren dokumentieren zwei Freunden den Alltag in Duma mit ihrer Kamera, von der Euphorie in den Anfangstagen des arabischen Frühlings bis zur Desillusionierung während den Jahren des Krieges. ( am Samstag, 21 Uhr, Ciné Utopia, Arabisch mit En UT )



Der Schein kann manchmal trügen...



“Greta”, von Neil Jordan ist ein Psychosthriller mit Isabelle Huppert. Eine junge Frau fühlt sich von einer mysteriösen Witwe verfolgt. Eine makaber Neufassung vom Märchen “Hansel und Gretel” (Voraufführung am Samstag in Kinepolis, 21 Uhr, (En mit Fr und Nl UT) .



Célébrons le cinéma!



Headquarters Party – le Casino Luxembourg accueille le quartier général du festival en ses murs. A l’occasion de l’ouverture du LuxFilmFest, DJ Blue Print et le collectif l’Orangeade se produiront sur des DJ sets funkys, afro et disco (de 21.30 heures à 2 heures du matin, au Casino).



Dimanche 10 mars

Musik und Trickfilme für Alle



Kino-Konzert “Pat et Mat déménagent” Der Pianist Cyrille Aufaure begleitet die Vorstellungen auf seinem Piano. Herrlich naiv und immer überraschend innovativ. In fünf neuen Episoden erleben die beiden Freunde unerwartete Abenteuer... noch besser mit live-Musik!

Kunst und Technologien



“Virtually Art”, ou quand la réalité virtuelle devient de l’art... et vous, un artiste. Prenez les manettes et initiez-vous à la peinture et à la sculpture avec le logiciel Tilt Brush. (de 11.30 à 18.30 heures au Casino)



Chanter pour renaître et se libérer



«Vox Lux», de Brady Corbet sera en avant-première dimanche soir. De l’enfance à la trentaine, on suit le parcours de Celeste (interprétée par Natalie Portman), une star de la pop américaine traumatisée par une fusillade. Le film est rythmé, en chansons, par les plus grandes révolutions culturelles de notre siècle. “Vox Lux” a déjà reçu deux nominations à la Mostra de Venise 2018 (à 19 heures, Kinepolis-Kirchberg, Anglais st. fr et nl).



Programmation détaillée ici.