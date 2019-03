Le mercredi est le jour du cinéma, et plus que jamais cette semaine! La neuvième édition du Luxembourg City Film Festival se poursuit jusqu'au 17 mars. De nombreux films et événements seront présentés... Voici notre sélection du jour.

LuxFilmFest: jusqu'au bout de la nuit

Camille KAUFFMANN

mercredi 13 mars



Une comédie israélo-palestinienne



Le film de remise de prix du festival «Tel Aviv on Fire», de Sameh Zoabi, coproduit par la société luxembourgeoise «Samsa Film», et primé au Festival de Venise, est en avant-première ce matin. Pour bien commencer la journée, une comédie sur la vie d’un charmant Palestinien de 30 ans vivant à Jérusalem qui travaille sur le scénario du feuilleton populaire palestinien «Tel Aviv on Fire». Il se retrouve à négocier la fin du feuilleton avec un soldat, dont la femme est fan de la série (à 9 heures au Ciné Utopia, en arabe et hébreu, sous-titré fr).



Der große Mr. Turner von dem legendären Mike Leigh

„Mr. Turner“ ist das Biopic des bekannten Malers, der ein bewegtes Leben führte: Neben der Landschaftsmalerei widmet sich William Turner Reisen, Bordellbesuchen und Zusammenkünften mit dem Landadel. Als sein Vater schließlich stirbt, gerät er in eine tiefe künstlerische und persönliche Krise. Der Film läuft heute um 16 Uhr (Ciné Utopia, Englisch, mit fr & nl Untertiteln), eine Masterclass mit Mike Leigh, dem Regisseur des Films, findet am Samstag (14 Uhr, Cinémathèque) statt.

„Alternative Fakten“... auch vor 30 Jahren



Mit “Waldheims Walzer” dokumentiert Ruth Beckermann, wie während des Wahlkampfs des ehemaligen UN-Generalsekretärs Kurt Waldheim um das Amt des österreichischen Bundespräsidenten im Jahr 1986 dessen Vergangenheit als NS-Offizier auf dem Balkan aufgedeckt wurde. Ein Film – der den Glashütte Original - Documentary Award 2018 der Berlinale bekam – über die Mechanismen der Mobilisierung hetzerischer Gefühle, über Lügen, Wahrheit und „alternative Fakten“... topaktuell (um 18.30 Uhr, Cinémathèque, Deutsch, mit fr. Untertiteln).





Des platines nocturnes au Mudam



Comme chaque mercredi, le Mudam donne l'occasion aux visiteurs de s'offrir un tour du musée la nuit. Dans le cadre du LuxFilmFest, «Up to Eleven», l'afterwork du Mudam, sera l'occasion d'un dj set de A Boy Named Seb à 21 heures, à la suite de la projection «At Eternity's Gate», de Julian Schnabelune, une collaboration Mudam.



