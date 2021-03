LuxFilmFest: Goldener Bär 2021 auf der Leinwand

Die Luxemburger Koproduktion "Bad Luck Banging or Loony Porn", die den Hauptpreis der Berlinale gewonnen hat, steht nun beim LuxFilmFest im Fokus.

„Look how hard I get just from turning on the camera“ – „Schau, wie hart ich nur vom Anschalten der Kamera werde“; das lässt sich im Untertitel zum ersten Dialog der Lehrerin Emi mit ihrem weitgehend durch die primären männlichen Geschlechtsmerkmale dargestellten Ehemann lesen.

Gefolgt vom Aufblitzen des Filmtitels konfrontiert der rumänische Regisseur Radu Jude in seinem Werk „Babardeala cu bucluc sau porno balamuc“ („Bad Luck Banging or Loony Porn“ – so in etwa auf Deutsch: „Pech beim Sex oder Bekloppter Porno“) sein Publikum sehr direkt mit diesem scheinbaren Auszug aus dem privaten Sextape, das, der weiteren Filmerzählung nach, später ins Internet gerät ...