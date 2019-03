Mit Ansprachen von Kulurministerin Sam Tanson und Festival-Präsidentin Colette Flesch begann am Donnerstagabend Luxemburgs größtes Filmfestival.

Kultur 8

LuxFilmFest, die Neunte

Mit Ansprachen von Kulurministerin Sam Tanson und Festival-Präsidentin Colette Flesch begann am Donnerstagabend Luxemburgs größtes Filmfestival.

(mt) - Wenn in der Filmbranche und in der Gesellschaft über die Rollenbilder und die Gleichberechtigung von Frauen gesprochen wird, hätte die Eröffnung des Luxembourg City Film Festival am Donnerstagabend exemplarisch für den Wandel sein können: Zwei Frauen – Kulturministerin Sam Tanson und die Präsidentin des Festivals, Colette Flesch – sprachen zum Auftakt.





8 Alexis Juncosa, der künstlerische Direktor des Festivals Foto: Steve Eastwood

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Alexis Juncosa, der künstlerische Direktor des Festivals Foto: Steve Eastwood Alexis Juncosa, der künstlerische Direktor des Festivals Foto: Steve Eastwood Kulturministerin Sam Tanson. Foto: Steve Eastwood Kulturministerin Sam Tanson. Foto: Steve Eastwood Colette Flesch, Präsidentin des Festivals. Foto: Steve Eastwood Ein Teil der Jury (v.l.n.r.): Lior Ashkenazi, Govinda Van Maele, Juliette Welfling, Pablo Trapero, Martina Gusmán, Emmanuel Cuénod und Alexis Juncosa. Foto: Steve Eastwood Ein Teil der Festivaljury. Foto: Steve Eastwood Ein Teil der Festivaljury. Foto: Steve Eastwood

Gefolgt von der eindrücklichen Performance von Julienne Moore im Eröffnungsfilm „Gloria Bell“ von Sebastián Lelio, der zudem auch inhaltlich stark um die Fragen von Frauen in der heutigen Zeit dreht.

LuxFilmFest: "C'est la qualité qui prime" Alexis Juncosa, directeur artistique du Luxembourg City Film Festival, donne ses priorités pour la neuvième édition de cette grande fête du cinéma.





Ein weiteres gutes Omen für die neunte Auflage: Karten für die Luxemburger Premieren im Festivalprogramm wie „Peitruss“ von Max Jacoby oder „Sawah“ von Ady El Assal sind schon so gut wie nicht mehr zu bekommen.