Der Auftakt zum Jubiläumsauflage ist gemacht: Mit der Eröffnung startet offiziell die zehnte Ausgabe des LuxFilmFest.

LuxFilmFest: die große Eröffnung

Die 10. Ausgabe des Luxembourg City Film Festival verspricht bis zum 15. März noch so manche Entdeckung – auf aber auch fernab der großen Leinwand. Mit der Eröffnung gehen die Filmtage offiziell in die heiße Phase. Hier die schönsten Bilder der Auftakts.

(vac/dco). Die zehnte Ausgabe des Luxembourg City Film Festival verspricht bis zum 15. März noch so manche Entdeckung – auf aber auch fernab der großen Leinwand. Doch erst einmal wurde am Abend des 5. März die Eröffnung gefeiert.

Natürlich hielten die Kameras besonders auf den Ehrengast des Festivals: Der 91-jährige Filmemacher und kreative Impulsgeber für die Branche Alejandro Jodorowsky erhielt den Ehrenpreis der zehnten Festivalausgabe. Doch nicht nur Jodorowskys Werk, sondern die auch der vielen anderen Filmschaffenden können sich sehen lassen.

um weitere Bilder zu sehen. Der 91-Jährige Filmemacher und kreative Impulsgeber für die ganze Branche Alejandro Jodorowsky (vorne r.) erhielt den Ehrenpreis des zehnten Festivals. Foto: Pierre Matgé

Wermutstropfen

Wermutstropfen gab es allerdings auch: Die Präsidentin der Festival-Asbl, Colette Flesch, gab ihren Rückzug bekannt. Sie wolle Jüngeren die Arbeit an der Spitze überlassen und habe Hauptstadt-Bürgermeisterin Lydie Polfer gebeten, nach dem diesjährigen Festival ihr Mandat nicht zu verlängern. Zum April 2020 scheide sie aus. Ihre knappe Bilanz: Es habe sicherlich in ihrer Zeit als Präsidentin Probleme gegeben, die Freude an dem Festival habe aber immer überwogen, sagte Flesch zum Abschied und dankte insbesondere dem "formidablen und immer einsatzbereiten" Festival-Team und den vielen Helfern; gerade auch den 80 Freiwilligen, die für das Festival im Einsatz sind.

Zudem hatte das großherzogliche Paar seine Teilnahme an der Eröffnung kurzfristig ohne Begründung abgesagt. Es wäre der erste gemeinsame öffentliche Auftritt von Großherzog Henri und seiner Frau Maria Teresa nach der Veröffentlichung des Waringo-Berichts gewesen. Auch Medienminister Xavier Bettel musste absagen. Der Grund: die nötige Vorbereitung für die heutige Ministerratssitzung.

Fotos vor der Zeremonie: Die Jurymitglieder und Ehrengäste standen vor den Kameras. Foto: Pierre Matgé

Fotos vor der Zeremonie: Die Jurymitglieder und Ehrengäste standen vor den Kameras. Foto: Pierre Matgé Film Fund Direktor Guy Daleiden (2.v.l.) begrüßte die Mitglieder der Dokumentarfilm.Jury des Festivals. Foto: Pierre Matgé Im Saal des Kinepolis versammelten sich zahlreiche geladene Gäste. Foto: Pierre Matgé Es sprachen Colette Flesch als Festivalpräsidentin... Foto: Pierre Matgé Kulturministerin Sam Tanson... Foto: Pierre Matgé und Hauptstadt-Bürgermeisterin Lydie Polfer. Foto: Pierre Matgé

Das Festival, die Stadt und die Filmbranche

In ihren Grußworten zum Auftakt unterstrichen die drei Rednerinnen, Colette Flesch, Kulturministerin Sam Tanson und Hauptstadt-Bürgermeisterin Lydie Polfer die Bedeutung des Festivals nicht nur für die Stadt, sondern besonders für die Menschen, die das Festival begeistern wolle, und letztlich auch für die Filmbranche des Großherzogtums.

"Wir freuen uns, so viele talentierte Künstler hier begrüßen zu können", sagte Flesch. Die "Restrukturierung" hin zu einer stärkeren Plattform für die Brancheninsider in den so genannten "Industrie Days" als Festivalneuerung weise den Weg zur Professionalisierung, so Flesch.



Zehn Punkte