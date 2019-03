LuxFilmFest: demandez le programme!

La neuvième édition du Luxembourg City Film Festival a commencé. Jusqu'au 17 mars, 97 films et de nombreux événements seront présentés... Voici notre sélection du jour.

Vendredi 8 mars

Bekannte Filmmusik in der Mittagsstunde

Preisträger des Concours Luxembourgeois pour Jeunes Solistes und von Wettbewerben der European Union of Music Competitions for Youth (EMCY) sind in der Evangelischen Kirche von Luxemburg eingeladen. Zuhörer erwartet eine Reise durch Kultfilmmusik mit Soundtracks von bekannten Filmen. (um 12.30 Uhr, Evangelische Kirche von Luxemburg)



Ce qu'il reste de l'«American Dream»

« California Dreaming » sera projeté en avant-première et en présence de Fabrizio Maltese ...