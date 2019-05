In Anwesenheit des großherzoglichen Paares wurde die Kunsthandwerkausstellung „Révélations“ eröffnet. Gastland der Biennale ist in diesem Jahr Luxemburg.

Luxemburgs Kunsthandwerk glänzt in Paris

Roland ARENS In Anwesenheit des großherzoglichen Paares wurde die Kunsthandwerkausstellung „Révélations“ eröffnet. Gastland der Biennale ist in diesem Jahr Luxemburg.

Im Grand Palais in Paris wurde am Mittwochabend die vierte „Biennale internationale des métiers d’arts“ eröffnet, bei der in diesem Jahr Luxemburg mit seinem Kunsthandwerk Gastland ist. Zu dem viertägigen Salon unter dem Titel „Révélations“ werden über 40.000 Besucher erwartet.

Zur Vernissage reisten Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa nach Paris. Sie wurden begleitet von Erbgroßherzog Guillaume und Erbgroßherzogin Stéphanie. Vor drei Jahren hatte das erbgroßherzogliche Paar die erste Ausgabe der Kunsthandwerksausstellung „De Mains de Maîtres“ in Luxemburg mit ins Leben gerufen. Die Ausstellung am heutigen Sitz der „Spuerkeess“ am „Rousegäertchen“ war 2016 und 2018 ein Publikumserfolg. Im November 2020 findet die Ausstellung zum dritten Mal statt.

13 Das grossherzogliche Paar eröffnete die Kunsthandwerkbiennale im Pariser Grand Palais. Bei der Vernissage waren auch Kulturministerin Sam Tanson, Mittelstandsminister Lex Delles sowie Prinz Louis (rechts) mit dabei. Foto: Guy Jallay

um weitere Bilder zu sehen. Das grossherzogliche Paar eröffnete die Kunsthandwerkbiennale im Pariser Grand Palais. Bei der Vernissage waren auch Kulturministerin Sam Tanson, Mittelstandsminister Lex Delles sowie Prinz Louis (rechts) mit dabei. Foto: Guy Jallay Der Luxemburger Pavillon bei der Biennale "Révélations" in Paris wurde von dem Designer Gilles Gardula gestaltet. Foto: Guy Jallay Aude Tahon, Präsidentin der „Ateliers d’Art de France“, die die Ausstellung „Révélations“ veranstaltet, und Jean-Marc Dimanche, Generalkommissar von „De Mains de Maître“. Foto: Guy Jallay Alabaster-Skulpturen von Tom Flick gehören zu den ausgestellten Werken unter der imposanten Glaskuppel des Grand Plais. Foto: Guy Jallay Katarzyna Kot-Bach zeigt ihre Holzskulpturen im Bereich "Banquet" der Biennale von Paris. Foto: Guy Jallay Wouter Van Der Vlugt zeigt seine Arbeiten aus massivem und selbstaufgebautem Holz, die er mit Hammer und Meissel bearbeitet. Foto: Guy Jallay Wouter Van Der Vlugt Foto: Guy Jallay Grossherzog Henri und Grossherzogin Maria Teresa im Gespräch mit dem Bildhauer Tom Flick (r.). Im Hintergrund: Jean-Marc Dimanche, Generalkommissar des Luxemburger Pavillons. Foto: Guy Jallay Das grossherzogliche Paar mit der Künstlerin Katarzyna Kot-Bach. Foto: Guy Jallay Über 400 Kunsthandwerker aus 30 Ländern stellen sich bei der Biennale in Paris den kritischen Augen der Besucher. Foto: Guy Jallay Die Ehrengäste aus Luxemburg vor der Holzskulptur von Wouter Van Der Vlugt. Foto: Guy Jallay Erbgrossherzog Guillaume und Erbgrossherzogin Stéphanie im Gespräch mit der Glaskünstlerin Pascal Seil. Ihr Werk trägt den Titel "Pfau". Foto: Guy Jallay Vier Tage dauert die Ausstellung "Révélations" im Pariser Grand Palais. Foto: Guy Jallay

Unter den Teilnehmern von „De Mains de Maîtres Luxembourg“ wurden jene Kreativschaffenden ausgewählt, die die Tradition des Luxemburger Kunsthandwerks bei der Biennale in Paris repräsentieren sollten. 19 Künstler stellen ihrer Werke in einem 160 Quadratmeter großen Pavillon im Zentrum der Haupthalle des Grand Palais aus, dessen Gestaltung von dem Luxemburger Designer Gilles Gardula entworfen wurde.

Die Bandbreite der in Paris gezeigten Stücke, die Vielfalt der verwendeten Werkstoffe und der handwerklichen Fertigkeiten kennzeichnen den Luxemburger Biennale-Beitrag. Zu sehen sind Alabaster-Skulpturen von Tom Flick, mehrfarbige und unglasierte Porzellan-Vasen von Sarah Meyers und Laura Fügmann, Schalen aus Merino-Wolle von Carine Mertes, Faïence-Vögel von Lea Schroeder, Buntglasskulpturen von Pascale Seil bis hin zu Modekreationen von Ezri Kahn.

Vier weitere Kunsthandwerker aus Luxemburg stellen im Bereich „Le Banquet“ aus, darunter Wouter Van Der Vlugt mit seinen Holzskulpturen und Roxanne Flick mit ihren Designmöbeln. Jean-Paul Thiefels zeigt seine Holzskulpturen in der Ausstellung „Crafting Europe“.

Für die Künstler ist die Teilnahme an „Révélations“ in Paris eine Auszeichnung und eine einmalige Gelegenheit, ihre Werke einem internationalen Publikum zu präsentieren und ihr Handwerk von seiner schönsten Seite zu zeigen.

Vernissage am Mittwochabend

„Im Kunsthandwerk finden die Menschen traditionelle Werte wieder“, sagte Jean-Marc Dimanche, Generalkommissar von „De Mains de Maître“. Gleichzeitig, so Aude Tahon, die Präsidentin der „Ateliers d’Art de France“, die die Ausstellung „Révélations“ veranstaltet, stelle das Kunsthandwerk eine Verbindung zwischen Vergangenheit und Zukunft dar.

„Der Salon Révélations ist ein außerordentliches Schaufenster für luxemburgisches Know-how und Talent im Kunsthandwerk“, so Mittelstandsminister Lex Delles im Vorfeld der Biennale.



Es ist ein schönes Bild von Luxemburg, das wir heute zeigen. (Erbgroßherzog Guillaume)

Kulturministerin Sam Tanson erinnerte an die handwerkliche Tradition von Bernard Molitor aus Betzdorf, der für die französischen Könige Louis XVI und Louis XVIII als Tischler arbeitete, sowie an die 1836 gegründete Porzellanmanufaktur Villeroy&Boch. Die Kulturministerin sprach Erbgroßherzog Guillaume und Erbgrossherzogin Stéphanie Dank für ihr Engagement bei "Mains de Maîtres" aus. "Ohne Sie wären wir heute nicht hier", so die Ministerin.



Erbgroßherzog Guillaume sagte gegenüber dem Luxemburger Wort, alle Luxemburger, die bei der Eröffnung im Grand Palais seien, dürften stolz sein. "Es ist ein schönes Bild von Luxemburg, das wir heute zeigen."



Austragungsort der Biennale „Révélations“ ist der Grand Palais, eines der schönsten Belle-Époque-Bauwerke der französischen Hauptstadt. Die Ausstellungshalle mit dem charakteristischen Glaskuppeldach wurde zur Weltausstellung 1900 errichtet. Ab Dezember 2020 schließt der Grand Palais seine Pforten für Umbau- und Renovierungsarbeiten, die 2023 abgeschlossen sein sollen.