Luxemburgs Kulturwelt trauert um Malerin Ger Maas

Die Malerin Ger Maas ist im Alter von 89 Jahren verstorben - Reaktionen der Luxemburger Kulturwelt.

Geboren wurde eine der bekanntesten Luxemburger Künstlerinnen 1931 in Wiltz.

Die Liebe zur Malerei ist bei den Maas' Familiensache – ihr Vater Pierre, von Beruf Lehrer, und Onkel Will Dahlem haben sich ebenfalls erfolgreich der Kunst verschrieben. Dennoch bedarf es der ganzen Unterstützung des Vaters, um die ungewöhnliche Berufswahl durchzusetzten.

Mit 18 bricht Ger Maas auf nach Paris zur „Ecole Supérieure des Arts Modernes“, der „Grande Chaumière“ und der „Académie Jullian“.

Weitere Etappen an der Münchener „Akademie der Bildenden Künste in München“ und später an Kokoschkas „Schule des Sehens“ in Salzburg folgen ...