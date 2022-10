Im kleinen Großherzogtum ist rund ums Wochenende ganz schön was los. Vier Kultur-Veranstaltungen, die sich sicherlich lohnen werden.

Carnet Culturel

Runter von der Couch, ab zum Liveevent

In den kommenden Tagen ist der hiesige Kulturkalender wieder prall gefüllt. Von Theateraufführungen, Konzerten bis hin zu Lesungen - Luxemburgs Kulturszene hat stets viel zu bieten. Eine Auswahl kommender Events.

Tanztheater im Grand Théâtre

Am Donnerstag, dem 13. Oktober, um 20 Uhr führt das Grand Théâtre seine Reihe der Retrospektiven mit Pina Bauschs Wuppertaler Tanztheater fort. „Das Stück mit dem Schiff“ - aus dem Jahr 1993 - erzählt von einem gestrandeten Schiff und den Menschen, die sich aus dieser Situation retten möchten.

Hierfür stehen während vier aufeinanderfolgenden Abenden 23 Tänzerinnen und Tänzer auf der Bühne des großen städtischen Theaters. Weitere Informationen und Karten auf: www.theatres.lu und www.luxembourg-ticket.lu.

„Die Blechtrommel“ im Cube 521

Devid Striesow liest am Wochenende aus Günter Grass’ „Blechtrommel“. Foto: Tobias Schult

Im Norden des Landes wird am Samstag, dem 15. Oktober, um 20 Uhr eines der bedeutendsten Werke der deutschsprachigen Literatur in einer szenischen Lesung aufgeführt.

Der deutsche Schauspieler Devid Striesow liest hierfür im Marnacher Cube 521 ausgewählte Szenen aus Günter Grass’ Schelmenroman „Die Blechtrommel“. „Ein einzigartiges, intensives Text-Musik-Erlebnis, dessen Botschaft in einer Zeit von zunehmendem Nationalismus und Populismus sehr an Aktualität gewonnen hat!“, so der Veranstalter. Zusätzliche Informationen und Tickets unter: www.cube521.lu und www.luxembourg-ticket.lu.

Theater-Wanderung durch Lasauvage

Am Samstag, dem 15. Oktober, und am Sonntag, dem 16. Oktober, findet im Rahmen von Esch2022 der letzte Teil des Projekts „E roude Fuedem duerch de roude Buedem“ statt. An beiden Tagen organisiert das Künstlerkollektiv Maskénada um 11 und um 16 Uhr eine Theater-Wanderung durch das kleine Dorf Lasauvage.

„Zowaasch“ ist der letzte Teil des Maskénada- und Esch2022-Projekts „E roude Fuedem duerch de roude Budem“. Foto: Maskénada

„Zowaasch“ heißt das performative Stück, in dem das Publikum - unter der Regie von Daliah Kentges - die Legende rund um die wilde Frau aus Lasauvage neu entdecken können. Weitere Informationen und Karten unter: www.maskenada.lu.

Sum 41 und Simple Plan in der Rockhal

Auf ihrer „Does This Look All Killer No Filler“-Tour lädt die kanadische Punkrockband Sum 41 alle Fans dazu ein, über 20 Jahre ihrer beiden Alben „All Killer No Filler“ und „Does This Look Infected?“ zu feiern.

Sum 41 feat. Simple Plan - eine spannende Kombi, die neugierig auf das kommende Konzert in der Rockhal macht. Foto: den Atelier

Mit dabei: Die vierköpfige Alternative-Rock-Band Simple Plan (bekannt für Songs wie „I’m Just a Kid“). Das Konzert - organisiert vom Atelier - findet am Montag, dem 17. Oktober, in der Escher Rockhal statt. Tickets und weitere Informationen auf: www.rockhal.lu und www.atelier.lu.





