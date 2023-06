Mit der jazzigen Musik des Trompeters Erik Truffaz überzeugte der Film der iranischen Regisseurin Sepideh Farsi die Jury in Annecy.

Festival in Annecy

Luxemburger Koproduktion „The Siren“ für beste Musik prämiert

(LW) - Der Animationsfilm Fim „The Siren“ der iranischen Regisseurin Sepideh Farsi wurde am Samstagabend beim Festival du Film d'Animation d'Annecy, dem größten Festival des Zeichentrickfilms in Europa, mit dem Preis für die beste Filmmusik ausgezeichnet. Die Musik ist von dem bekannten französischen Jazztrompeter Erik Truffaz.

Dieser Streifen wurde von BAC Cinema und dem Studio de la Fabrique d'Images in Luxemburg zusammen mit französischer, deutscher und belgischer Beteiligung koproduziert und vom Film Fund Luxembourg unterstützt.

„The Siren“ hatte seine Premiere bei den Filmfestspielen in Berlin und lief in Annecy im Hauptwettbewerb. Der Film setzt sich mit dem Leben im Iran auseinander. Wie lebt es sich als Jugendlicher in einem Land, das in einen blutigen Krieg involviert ist? Und was macht dieser unaufhaltsame Terror mit den Menschen? Auf bewegende und zugleich erschütternde Weise nahm sich die Regisseurin diesem Thema an. In einem wohltuend vereinfachten Animationsstil des Designers Zaven Najjar und unter der liebevollen, traditionell angehauchten, aber auch jazzigen Filmmusik von Erik Truffaz werden darin alle Figuren mit einem liebevollen Blick für ihre Exzentrik gezeichnet.

Neben „The Siren“ war auch „Kensuke's Kingdom“ als Luxemburger Koproduktion (Mélusine Productions) im Wettbewerb in Annecy dabei, wurde allerdings nicht ausgezeichnet. Das Kristall von Annecy, also den Hauptpreis des Filmfestivals, gewann die französisch-italienische Produktion „Linda veut du Poulet“, der die Suche einer Mutter nach einem Hühnchen mit Paprika für ihre Tochter an einem Tag des Generalstreiks beschreibt. Der Film, bei dem Chiara Malta und Sébastien Laudenbach Regie führten, folgt auf der Liste der Preisträger auf die Luxemburger Koproduktion „Le petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux?“.

Den Prix du Jury holte sich die ungarische Produktion „For souls of Coyotte“, der Publikumspreis ging an den belgisch-französischen Film „Sirocco et le Royaume des courants d'air“. In der Nebensparte „Contrechamps“ für ausgefallenere Filme bekam der spanische Film „Robot Dreams“ den Hauptpreis.

Das 1960 gegründete Festival verzeichnete in diesem Jahr historische Besucherzahlen: 15.820 akkreditierte Festivalbesucher aus 102 Ländern, was einem Anstieg von 19 Prozent im Vergleich zum letzten Rekordjahr 2022 entspricht.

