Große Ehre schon vor dem Berlinale-Abendempfang der Luxemburger Botschaft: Die beiden Wissenschaftsjournalisten Jean Pütz und Ranga Yogeshwar sowie der Autor Tom Hillenbrand wurden für ihre Verdienste ausgezeichnet. Auch beim Empfang gab sich das erbgroßherzogliche Paar die Ehre.

Kultur 16 2 Min.

Luxemburgfieber bei der Berlinale

Daniel Conrad Eine Ehrung für drei Persönlichkeiten, die Premier Bettel als "Vermittler" für Luxemburg bezeichnete, ging dem Berlinale-Empfang in der Luxemburger Botschaft voraus. Im Laufe des Tages hatte der Regierungschef sich mit Kanzlerin Merkel und Bundestagspräsident Schäuble getroffen.

Bereits vor dem großen Abendempfang im Rahmen der Berlinale in der Luxemburger Botschaft in Berlin wurden in einer kleinen Zeremonie die beiden Wissenschaftsjournalisten Jean Pütz und Ranga Yogeshwar sowie der Autor Tom Hillenbrand, Schöpfer der Figur des Luxemburger Kochs und Detektivs Xavier Kieffer mit Ehrenorden des Großherzogtums in Anwesenheit des erbgroßherzoglichen Paares ausgezeichnet.

Eröffnungsfilm der Berlinale: Hier ein Wau und da ein Wow

Premierminister Bettel hob bei seiner Rede insbesondere die Vermittlerrolle der drei hervor. Ob mit ihren Fernsehsendungen für den WDR, ihrem pädagogischen Engagement oder mit den Krimis, in denen sich die Lebensart der Luxemburger widerspiegelt, hätten Pütz Yogeshwar und Hillenbrand Herausragendes für das Großherzogtum geleistet.



Wie der Iris Productions-Chef Nicolas Steil schon vor dem Empfang gegenüber dem "Luxemburger Wort" mitteilte, sind gleich mehrere Projekte mit Hillenbrand geplant. Die Verfilmungsrechte für den Kieffer-Krimi "Teufelsfrucht" lägen jetzt bei Iris - und wie wir bereits meldeten, soll der deutsche Starschauspieler Moritz Bleibtreu die Rolle als Luxemburger Koch mit Detektivambitionen übernehmen. Zudem soll aus Hillenbrands Roman "Drohnenland" eine Fernsehserie entstehen.



6 Foto: Daniel Conrad

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen.

Foto: Daniel Conrad Foto: Daniel Conrad Foto: Daniel Conrad Foto: Daniel Conrad Foto: Daniel Conrad Foto: Daniel Conrad

Zum zehnten Mal



Der Empfang in der Luxemburgischen Botschaft gehöre inzwischen als fester Bestandteil zur Berlinale dazu, so Botschafter Jean Graff beim anschließenden Stelldichein der Luxemburger Filmschaffenden in seinem Amtssitz. Zum zehnten Abend dieser Art waren 500 Gäste von der Botschaft und dem Luxemburger Filmfund eingeladen worden. Zur Jubiläumsausgabe gab es hohen Besuch. Nicht nur das erbgroßherzogliche Paar und Premierminister Xavier Bettel, sondern auch der Regierende Bürgermeister Berlins, Michael Müller mischten sich unter die Feiernden. Feierlaune war auch angesagt, denn, so Daleiden, „soviel Luxemburg bei der Berlinale wie in der Ausgabe 2018 gab es noch nie.“



10 Ein wenig Smalltalk: Produzentin Alexandra Hoesdorff (l.) im Gespräch mit Gauthier Destenay (M.) und Paul Lesch, Direktor des Centre national de l'audiovisuel. Foto: Daniel Conrad

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Ein wenig Smalltalk: Produzentin Alexandra Hoesdorff (l.) im Gespräch mit Gauthier Destenay (M.) und Paul Lesch, Direktor des Centre national de l'audiovisuel. Foto: Daniel Conrad Unter den Gästen: Bady Minck und Alexander Dumreicher-Ivanceanu Foto: Daniel Conrad Oscar-Preisträger Alexandre Espigares (l.) und der Filmproduzent Donato Rotunno fanden sich ein. Foto: Daniel Conrad Übervoll: Im dichten Gedränge war kaum ein Durchkommen Foto: Daniel Conrad Übervoll: Im dichten Gedränge war kaum ein Durchkommen Foto: Daniel Conrad Jani Thiltges konnte auch als Produzent auf sich aufmerksam machen. Der von seiner Produktionsfirma Samsa mitgetragene Streifen "Black 47" wurde ausser Konkurrenz in der Hauptreihe der Berlinale gezeigt. Foto: Daniel Conrad Luxemburgs Botschafter in Berlin, Jean Graff, betonte die Bedeutung des Treffens im Rahmen der Berlinale. Foto. Daniel Conrad Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller - hier rechts an der Seite von Filmfund-Direktor Guy Daleiden - betonte die Zusammenarbeit mit Luxemburg; insbesondere in puncto Kreativwirtschaft Foto: Daniel Conrad Der Schauspieler Max Thommes und die Tänzerin und Choreografin Sylvia Camarda kamen zur Party. Foto: Daniel Conrad In der Ansprache bewies Filmfund-Direktor Guy Daleiden Humor. Foto: Daniel Conrad

Arbeitsbesuche am Nachmittag

In dem gut einstündigen Gespräch mit der Bundeskanzlerin im Vorfeld des informellen EU-Gipfels am 23. Februar 2018 in Brüssel hatte der luxemburgische Premierminietsr am Nachmittag vor allem um die Zukunft der Europäischen Union und die nächsten Schritte der Brexit-Verhandlungen sowie die Folgen des Brexit für die EU diskutiert.



Bettel und Merkel bei der abschließenden Pressekonferenz. AFP

So haben sich Xavier Bettel und Angela Merkel über den mehrjährigen EU-Finanzrahmen, aber auch über institutionelle Fragen wie die transnationalen Wahllisten oder die Debatte um die Spitzenkandidaten bei den Europawahlen ausgetauscht. Premier Bettel sprach sich für die Nominierung eines Spitzenkandidaten und für transnationale Listen aus.



Auch beim Treffen mit Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ging es um die Herausforderungen, mit denen die Union konfrontiert ist.