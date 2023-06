Vier aktuelle Arbeiten integriert die luxemburgische Künstlerin in die historischen Mauern des Trierer Stadtmuseums und überzeugt die Jury.

Kultur 4 1 8 Min.

Quattropole-Auszeichnung

Luxemburgerin Lisa Kohl gewinnt Schuman-Kunstpreis

Daniel CONRAD Vier aktuelle Arbeiten integriert die luxemburgische Künstlerin in die historischen Mauern des Trierer Stadtmuseums und überzeugt die Jury.

Die alten Statuen, die historische Bausubstanz, die Gräber im Kreuzgang, die meditative Ruhe, in der noch die stillen Gebete nachklingen – und das soll ein Ort für aktuelle zeitgenössische Kunst sein? Die Künstlerin Lisa Kohl integriert ihre Nische in das Trierer Stadtmuseum Simeonstift, die sie für ihre Arbeiten auserkoren hat.

Sie ist eine der 16 Nominierten für den Robert-Schuman-Preis 2023, der von den Städten Metz, Trier, Saarbrücken und Luxemburg alle zwei Jahre ausgelobt wird. Und das große Portfolio der diesjährigen Ausgabe ist in Trier zu sehen – die Städte wechseln sich mit der Austragung ab.

Die schillernden Schätze des Kulturministeriums Die Sammlung im Besitz des Ministeriums soll zum Aushängeschild der Luxemburger Kunst werden.

Wie am Sonntag, dem 11.6., bei der Eröffnung der Schau bekanntgegeben wurde, konnte Kohl die Jury so sehr überzeugen, dass ihr die Auszeichnung zugesprochen wurde. Seit der Teilnahme von Su-Mei Tse 2001 ist das bisher keinem der von Luxemburg nominierten Kunstschaffenden noch einmal gelungen.

Die Jury lobte das Werk der 1988 geborenen Künstlerin als „gekonnte Verbindung von fotografischen und filmischen, plastischen und auditiven Ausdrucksformen“. Kohl werfe in ihrem Schaffen „relevante Fragen über die drängenden Probleme unserer Zeit“ auf, teilte die Jury zur Preisverleihung am Sonntag mit.



Lisa Kohl ist die Preisträgerin 2023. Foto: Christof Weber

Schon für dieses Treffen der regionalen Kunstszene nominiert zu sein, sei eine Besonderheit, so Kohl. Unter den 16 Teilnehmenden sind vier Nominierte aus Luxemburg dabei: Neben Kohl wurden Tessy Bauer, Anni Mertens und Roland Quetsch von Kuratorin Sandra Schwender in den Wettbewerb eingeladen. Aber ist dabei der Wettbewerb, die Konkurrenz, der Preis denn dann so wichtig? Für Kohl ist die Plattform entscheidend – und „insbesondere eine gute Ausstellung zu machen. Ich möchte meiner Arbeit gerecht werden, die heikle, fragile und sensible Themen aufwirft. Und alles andere hat man nicht in der Hand“, sagt sie fast schicksalsergeben. „Mir geht es um die Kraft der Kunst, darum Empathie zu schaffen, zu sensibilisieren und zu berühren.“

Die Künstlerin Lisa Kohl, geboren 1988 in Luxemburg, lebt und arbeitet in Luxemburg und Berlin. Sie beschäftigt sich mit der poetischen Vorstellung von Nicht-Orten und Übergangsräumen, wie Niemandsland und Grenzzonen, während sie sich auf das menschliche Leben und Überleben konzentriert. Existenzielle Fragen begleiten ihre künstlerische Recherche auf einer metaphorischen Ebene. Sie lädt ein, über Identität, Grenzüberschreitung, Hoffnung und Vergeblichkeit nachzudenken.

Letztlich sind es vier aktuelle Arbeiten (allesamt aus dem Jahr 2022), die sie für die Schau eingesetzt hat: die skulpturale Video-Sound Installation „ACROSS“, die Fotoserie „HALIDOM“, die Fotografie „BLINDSPOT“ und das Video „THE GAME“. In der Kombination der Medien Video, Sound und Fotografie kreierte die Künstlerin „ein nach diversen Seiten offenes, aber zugleich dringliches Raumkunstwerk“, wie sie selbst sagt.

Ein Auszug aus der Serie "BLINDSPOT" neben einer der historischen Statuen der Museumssammlung. Foto: Lisa Kohl

„Es ist ein historischer Ort direkt neben der Porta Nigra, eigentlich ein Geschichtsmuseum und eben kein ,White Cube’. Insofern war das schon eine Herausforderung, mich in diesem Rahmen mit meinen Arbeiten zeitgenössisch zu positionieren, in dem die Jahrhunderte ihre Spuren hinterlassen haben. Andererseits hat mich der Kreuzgang bei der Suche nach einem passenden Raum sofort fasziniert und in mir kam die Frage auf: ,Wie kann ich eine Bezugsebene zu diesem Ort öffnen?’“

Sakraler Raum, aktuelle Kunst

Kohl hatte im Jahr 2021 in der Chapelle de la Charité in Arles im Rahmen der dortigen Rencontres de la Photographie ausgestellt; ebenfalls ein ehemaliger sakraler Raum. „Der Kreuzgang im Trierer Stadtmuseum wirft diese Bezugslinien zum Gebet, der Meditation und des Refugiums auf. Auch in meinem Werk findet sich – wenn auch auf poetische Weise – eine meditative, sakrale Ebene wieder. Andererseits öffnet es politische Assoziationsräume.“

Des fenêtres ouvertes sur le monde Lët’z Arles a sélectionné des œuvres de Daniel Reuter et de Lisa Kohl pour représenter le Grand-Duché.

„Die Herausforderung war, kein neues Werk für den Raum zu schaffen, sondern in diesem Kontext einen Brückenschlag, einen Dialog und kontextuelle Bezüge zu erarbeiten. Und dafür Präsentationsformen zu finden, wenn man aus Denkmalschutz Gründen keine Löcher bohren darf“, sagt die Künstlerin zu den Vorbereitungen der nun laufenden Schau.

Die poetische Dichte ihrer Arbeit, die die Betrachtenden spüren, kommt nicht von ungefähr. Kohl verweist für jedes ihrer Projekte auf den langen Recherche- und Erarbeitungsprozess. Sie reist viel und setzt sich zum Ziel, an den Orten, zu denen sie forscht, sehr direkte und andererseits ungewöhnliche Zugänge zu finden.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

4 Auszüge aus der Fotoserie "HALIDOM" von Lisa Kohl. Fotos: Lisa Kohl

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Auszüge aus der Fotoserie "HALIDOM" von Lisa Kohl. Fotos: Lisa Kohl Auszüge aus der Fotoserie "HALIDOM" von Lisa Kohl. Fotos: Lisa Kohl Auszüge aus der Fotoserie "HALIDOM" von Lisa Kohl. Fotos: Lisa Kohl Auszüge aus der Fotoserie "HALIDOM" von Lisa Kohl. Fotos: Lisa Kohl

Sie lege im Rahmen ihrer „Feldforschung“ „eine relativ sensible, zurückhaltende und vorsichtige Herangehensweise“ an den Tag. „Ich befasse mich mit Grenzsituationen, wie zum Beispiel an der bosnisch-kroatischen Grenze. Ich bin dort mit Betroffenen in Kontakt gewesen. Ein gewisses Feingefühl ist dabei notwendig, um eine Vertrauensebene aufbauen zu können. Andererseits ist da aber auch diese Wut und Machtlosigkeit, die ich nur so vor Ort spüren könnte. Aber so können dann auch Arbeiten wie das Video ,THE GAME’ und die Fotoserie ,BLINDSPOT’ entstehen“, gibt sie Einblick in den Entstehungsprozess.

Betroffene? In „THE GAME“ ist die Stimme eines jungen afghanischen Mannes zu hören, sowie seine Hände und das Smartphone zu sehen, mit dem er seine Flucht darstellt. „Wir hatten von Anfang an einen starken Draht zueinander“, sagt sie im Rückblick. „Er hatte den Eindruck, mich schon einmal gesehen zu haben, und hat sehr offen über seine Flucht nach Europa gesprochen.“ Die Künstlerin hat ihm im Gegenzug ihren Hintergrund erklärt – warum sie seine persönliche Aussage aufnimmt, Material wie seine Geschichte und Belege sammelt, um über nähere Einblicke in diese völlig andere Lebenswirklichkeit eintauchen zu können.

Residenz und das Ergebnis Der Direktor des Künstlerhauses Bethanien in Berlin, Christoph Tannert, fasst aus seiner Sicht drei der nun in Trier gezeigten Arbeiten zusammen. Lisa Kohl war in zu einer Residenz in Berlin geladen und stellte dort auch aus. „Die Fotoserie ,BLINDSPOT’ (Bihać, bosnisch-kroatische Grenze/Calais, Frankreich) findet in sakral bildstarken und zugleich auf die Anwesenheit des Abwesenden orientierten Verweiszeichen Formen für die Dualität von Heimatlosigkeit und Fremdheit.“ „In der Serie ,HALIDOM’ (Kanarische Inseln, Spanien-Nordafrika) tauchen abstrakte skulpturale Freiformen in wüstenkargen Landschaften auf – Zeichen der Verhüllung wie Tarnung, in ihrer Anmutung heroisch und unberührbar zugleich.“ „Das Werk ,ACROSS’ zeigt in acht, zu einem Block aufgetürmten Videofenstern vorbeiziehende Wolkenformationen, die auf poetische Art dem kunstgeschichtlich vielfach variierten Typus des Fensterbildes eine eigene Sichtweise hinzufügen. Jeder Ausblick, Projektion und Reflexion, ein scheinbar unerschöpfliches Träumen, eine das Innen mit dem Außen verklammernde Dualität von Wahrnehmung und Einbildung, brutalistisch gerahmt und gebunden in Beton. Lisa Kohl öffnet acht Fenster, die zu Wunschflächen werden und imaginäre Perspektiven ermöglichen. Jedes Bild bindet sich an das Vergängliche, Ephemere und deutet auf andere Sphären hin.“

Reine Dokumentation ist das selbstverständlich nicht. Sie abstrahiere und inszeniere zum Teil in ihren Arbeiten – mit dem Ziel, den Abwesenden und Ungehörten eine Präsenz und eine Stimme zu verleihen. Konkret ist in „THE GAME“ die Stimme des Geflüchteten aus dem Off zu hören – anonym, um ihn und seinen „fragilen Status“ zu schützen.

Romain Urhausen, à la croisée des chemins L'association Lët’z Arles rend hommage à un grand nom de la photographie luxembourgeoise.

So gebe es bei aller Abstraktion und Poetik, die die Flucht in „THE GAME“ wie ein grausames Spiel um das Leben und Überleben erscheinen lässt, eine emotionale Note und eine „Stimmung, in der neue Assoziationsräume über die Menschlichkeit und das Existenzielle“ geöffnet werden.

Im besten Fall entstehe bei den Besucherinnen und Besuchern im Museum Simeonstift, „die vermutlich eine völlig andere Lebensrealität haben, eine Verbindung und der Impuls zur Frage ‚Was tun wir hier eigentlich?‘“.

Ihre Feldforschungen seien dabei elementar, die sie allerdings immer wieder ethisch hinterfragt. „Ich bin mir meiner eigenen Privilegien – aus Luxemburg zu stammen und weiß zu sein – sehr bewusst. Ich habe mir schon vor vielen Jahren die Fragen gestellt, wer die Deutungshoheit hat, wer über wen sprechen darf. Habe ich überhaupt das Recht dazu, auf Themen hinzuweisen, von denen ich nicht direkt betroffen bin?“.

Aber genau darin sieht sie ihre Rolle und Verantwortung als Künstlerin, Brücken zu bauen, Gehör zu verschaffen, auf eine subtile, sensible und poetische Art und Weise. Zu ihrer künstlerischen Strategie gehört eben auch, dass die Künstlerin zwar genügend visuelle Anhaltspunkte gibt, aber sich „nicht in sozialen Tatsachen oder nacherzählbaren Stories verliert und ihre Werke somit auf universeller Ebene funktionieren“, so Kohl.

Der Robert-Schuman-Kunstpreis Alle zwei Jahre gibt die Gruppenausstellung einen Einblick in das aktuelle Kunstgeschehen in den Quattropole-Städten Luxemburg, Metz, Saarbrücken und Trier und präsentiert den künstlerischen Nachwuchs der Großregion. Vier Kuratorinnen und Kuratoren nominieren je vier Kunstschaffende für ihre Stadt. Wer den Kunstpreis Robert Schuman gewinnt, wird bei der Eröffnung der Ausstellung bekanntgegeben. Er ist mit 10.000 Euro dotiert. Die Luxemburger Kunstschaffenden Tessy Bauer, Lisa Kohl, Anni Mertens und Roland Quetsch wurden 2023 von Sandra Schwender ausgewählt. Die an der Uni Wien ausgebildetete Kunsthistorikerin war bis 2016 Kuratorin und zeitweise künstlerische Leiterin im Kunstverein das weisse haus. In Luxemburg war sie Leiterin der Kunstvermittlung im Casino Luxembourg – Forum d’art contemporain, bevor sie 2019 zum Team der Europäischen Kulturhauptstadt Esch2022 wechselte. Zuletzt kokuratierte sie im Düdelinger Centre national de l’audiovisuel die Ausstellung „Stëmme vun der Schmelz“ und arbeitet aktuell als Projektleiterin bei Cité de l’Image in Clerf. 2021 wurde die 15. Ausgabe des Kunstpreises von der Landeshauptstadt Saarbrücken ausgerichtet. Gewinnerin war Akosua Viktoria Adu-Sanyah. 2001 gewann zuletzt eine Künstlerin, die aus Luxemburg nominiert wurde: Su-Mei Tse. Alle Details zur aktuellen Ausgabe finden sich unter: www.museum-trier.de

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.