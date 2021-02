Luxemburger waren am Judenmord im Distrikt Lublin beteiligt

Foto: Staatsarchiv Hamburg

Am 17. August 1942 wurde von Einheiten des Reserve-Polizeibataillons 101, dem auch 14 Luxemburger angehörten, im polnischen Dorf Łomazy ein Massaker an der jüdischen Bevölkerung verübt. An einem Tag sind hier 1.700 Frauen, Kinder, Männer, Alte und Kranke erschossen worden. Auf dem Bild sieht man Frauen, die in den Wald zur Exekution getrieben werden.