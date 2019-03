Luxemburger Talent im Saar-"Tatort"

Von der Thrillerserie „Bad Banks“ zum deutschen Krimiklassiker „Tatort": Die Luxemburgerin Brigitte Urhausen wird bald als Hauptkommissarin in der saarländischen Variante der beliebten Kultserie mitspielen.

Brigitte Urhausen ermittelt bald als Hauptkommissarin in der saarländischen Variante der beliebten Krimiserie. Das gab der Saarländische Rundfunk am Donnerstag bekannt. Als Kriminalhauptkommissare melden sich Daniel Sträßer als Adam Schürk und Vladimir Burlakov als Leo Hölzer künftig für die Zuschauer zum Dienst.

Vor der Kamera spielte Urhausen in jüngster Zeit bereits im SR-„Tatort“ „Mord Ex Machina“ (Regie: Christian Theede) sowie in der ZDF-Arte und von Iris Productions mitgetragenen Serie „Bad Banks“ (Regie: Christian Schwochow) und in den internationalen Kinofilmen „Dreamland“ (Regie: Bruce McDonald) und „Marionette“ (Regie: Elbert van Strien) ...