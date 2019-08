Teilchenlehre über den Alltag an Luxemburger Orten: Wie der Fotograf Boris Loder in „Particles“ Luxemburger Schauplätze dokumentiert, ohne sie direkt abzubilden. Derzeit in Neimënster.

Kultur 4 2 Min.

Luxemburger Plätze auf Spritze und Moos seziert

Daniel CONRAD Boris Loder untersucht bekannte Orte tiefschürfend mit Handschuhen, Kamera und Drucker: Wie der Fotograf in „Particles“ Luxemburger Schauplätze dokumentiert, ohne sie direkt abzubilden. Die Schau läuft noch bis zum 1. September in Neimënster.

Diese Glimmstängel, Injektionsnadeln, Tablettenblister oder Kondomverpackungen – Respekt! Alleine schon davor, dass der Fotograf Boris Loder sich für die Kunst und seine Werkidee opfert und diesen Unrat aufsammelt.

Aber es sind eben auch genau diese wunderlichen Spuren an den verschiedenen Orten in Luxemburg und Deutschland, die der Künstler zwischen 2016 und 2019 gesucht hat; kleine, aber zentrale Zeugnisse menschlicher Präsenz oder Interaktion: Pommesgabeln auf dem Sportplatz, Kondomverpackungen an der Kirchenmauer in Hollerich, Flugscheine in unterschiedlichsten Sprachen am Findel.



Identitätsmoleküle des Alltags

Damit nicht genug. Loder entnimmt eben diesen Orten nicht nur menschliche Hinterlassenschaften. In seinen, dem Bild vorausgehenden „Skulpturen“ bindet er Materialien dieser Räume ein: Böden wie Sand und Erde, Metallreste, Baumaterialien, Glasscherben, Mauer- und Betonbruchstückchen, Naturmaterialien wie Rinden, Moose und Gras – insgesamt jeweils „Particles“, Teilchen aus dem Kosmos dieser Orte, wie schon der Titel von Loders Ausstellung im Kreuzgang von Neimënster verrät.

Weyrich-Hommage: Mehr als Nostalgie Die Fotothek der Hauptstadt schafft frische Einblicke in das schillernde, schwarz-weiße Foto-Universum des Jean Weyrich im Ratskeller.

Er verdichtet diese einzelnen, positiv wie negativ geladenen Partikel quasi zu Identitätsmolekülen in Form dieser kleinen Skulpturen; Würfel, die so auf ihre Art als pars pro toto für die Räume stehen – eine Reduktion und Essenz statt direkter Dokumentation mit einer fotografischen Aufnahme.







4 Boris Loder verdichtet einzelne, positiv wie negativ geladene Partikel quasi zu Identitätsmolekülen in Form kleiner Skulpturen, die er dann ablichtet. Foto: Pierre Matgé

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Boris Loder verdichtet einzelne, positiv wie negativ geladene Partikel quasi zu Identitätsmolekülen in Form kleiner Skulpturen, die er dann ablichtet. Foto: Pierre Matgé Es handelt sich um kleine, aber zentrale Zeugnisse menschlicher Präsenz oder Interaktion. Foto: Pierre Matgé Die Teilchen entschleunigen die Betrachtung und beschleunigen den Geist. Und es bleibt ein Freiraum, den der Betrachter selbst füllen muss. Foto: Pierre Matgé „Particles“ von Boris Loder ist noch bis zum 1. September im Kreuzgang von Neimënster zu sehen. Foto: Boris Loder

Allein dieser Arbeits- und Denkprozess des 37-Jährigen zur Darstellung von Begebenheiten ist schon faszinierend: Wahl der Orte, Suche nach der Vielschichtigkeit und Kontraststärke der Partikel, Zusammenstellung in der Skulptur (drei sind zur Dokumentation in der Schau zu sehen), Arrangement und Studioeinrichtung, eigentliche Fotografie, Nachbearbeitung und daraus entstehende Giclée-Prints, großformatige Bilder aus dem Tintenstrahldrucker, in Din A1 Hoch- und Querformat.



Inszenierte Wirklichkeit des American Dream Mary Frey zeigt in ihren Fotos die Verwerfungen der Middle Class in den USA auf - und dass, obwohl ihre doch so dokumentarisch anmutendenen Bilder gestellt sind. Wie das geht, zeigt eine neue Schau im CNA.

Die ausgestellten Arbeiten sind nochmals für die Wirkung im Abteikreuzgang vergrößert worden. Hier im Verhältnis 141/99 cm; ohne Passepartout, aber mit genügend Weiß- und damit „Atemraum“ für das Motiv.



Bekannte Orte tiefschürfend untersucht

Aber eben nicht nur diese Prozesse überzeugen. Es wirkt so, als habe der studierte Geograf und Literaturwissenschaftler seine Neigungen perfekt in dieser künstlerischen Arbeit vereint. Er schafft mit dieser Verdichtung „Dichtung“ – eine Art visuelle, abstrahierende Lyrik, die mit scheinbar wenig viel ausdrückt. Loder lockt durch die vergrößerte Darstellung dieser Partikelhaufen den Betrachter, näher hinzuschauen. Dabei wirft er Aspekte auf, den so dokumentierten Raum gedanklich tiefer zu untersuchen. Tiefer und detaillierter, als es bei der „normalen“ Betrachtung eines Fotos des Findel, des Rond-Point Serra, des Ban de Gasperich oder des Mudam der Fall wäre.

„Niemand will unsichtbar sterben“: Die Ausstellung "Hard Truths" Kurator und Fotograf Arthur Ollman über unerträgliche Bilder, ein brennendes Theater und Fremdschämen für Trump.

Die Teilchen entschleunigen die Betrachtung und beschleunigen den Geist. Und es bleibt ein Freiraum, den der Betrachter selbst füllen muss: Entweder muss er den Abgleich mit seiner Sicht auf bereits vertraute Orte machen – oder er stellt sich vor, wie dieser Ort wohl aussehen mag, wenn er ihn nicht kennt. Zu guter Letzt stecken in den Teilchen Alltagsgeschichten und Momentzustände. Einfach herrlich!

______

„Particles“ von Boris Loder, noch bis zum 1. September im Kreuzgang von Neimënster, Öffnungszeiten täglich von 11 bis 18 Uhr, Eintritt frei. Mehr Infos unter www.neimester.lu