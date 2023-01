Der hiesige Buchsektor möchte Teil des Unterrichts werden. Diese Debatte und weitere Knackpunkte waren Thema der „Assises culturelles“.

Forderungen der Buchbranche

„Luxemburger Literatur gehört in die Schulen“

Ernüchternde Fakten, ausschlaggebende Aspekte und hitzige Diskussionen: Bei den „Assises sectorielles du livre - littérature et édition“, die Teil des „Kulturentwécklungsplang“ sind und am 10. Januar in der Nationalbibliothek stattfanden, wurden viele Forderungen vonseiten des hiesigen Buchsektors gestellt.

Schriftsteller, Verleger, Buchhändler, Bibliothekare, Literaturwissenschaftler sowie -kritiker kamen zusammen, um in Anwesenheit der Kulturministerin Sam Tanson (Déi Gréng) über ihre Feststellungen, Wünsche und Vorstellungen bezüglich des luxemburgischen Buch- und Literaturbetriebs zu sprechen. Viele der angesprochenen Probleme sind gravierend, aber nicht völlig unbekannt. Die Alternativen zur jetzigen Sachlage aber sind begrenzt; und die Suche nach Lösungen alles andere als unkompliziert.

„Das Literaturwesen in Luxemburg ist ein Trümmerfeld“, meint Ian De Toffoli, Präsident der Lëtzebuerger Bicherediteueren, Verleger und Autor. Wirft man einen Blick auf Fabienne Gilbertz’ Bestandsaufnahme des luxemburgischen Buchsektors, scheint diese Aussage gar nicht mal so falsch.

Die aktuelle Faktenlage

Fabienne Gilbertz präsentierte ihre Bestandsaufnahme des Luxemburger Buch- und Verlagswesen bei den „Assises culturelles“. Foto: Anouk Antony

Die Studie der wissenschaftlichen Mitarbeiterin im CNL, die den Zeitraum von 2019 bis 2021 umfasst und die sie bei den „Assises culturelles“ zum Buchsektor vorstellte, basiert auf Recherchen, Fragebögen und persönlichen Gesprächen mit Vertretern aus dem Buch- und Verlagswesen. „Für den Luxemburger Literaturbetrieb gibt es nicht viele Zahlen“, so Fabienne Gilbertz. Ihre Bestandsaufnahme verdeutlicht dennoch einige Entwicklungen der vergangenen drei Jahre.

Unter anderem auf der Basis dieser Faktenlage wurden bei der Tagung Podiumsdiskussionen mit verschiedenen Szene-Akteuren organisiert. Moderiert wurden die Panels von Sébastian Thiltges, Professor und Forscher an der Uni Luxemburg.

Die Zahl der Luxemburger Autorinnen und Autoren setze sich aus 40 Prozent Frauen und 60 Prozent Männer zusammen. Dabei sind Männer in fast allen Genres dominant – außer in der Kinder- und Jugendliteratur. Ferner spiele auch das Verhältnis von Sprache und Genre eine Rolle. So ist laut Gilbertz das Deutsche vor allem in der Prosa stark vertreten, während die Poesie vom Französischen dominiert wird.

Das Literaturwesen in Luxemburg ist ein Trümmerfeld. Ian De Toffoli

Nach Fabienne Gilbertz sei nur sehr wenig über die Lesegewohnheiten der Luxemburger bekannt. Das erschwert nicht nur die Literaturvermittlung, sondern auch die Vermarktung von Büchern.

Fest steht allerdings, dass Sachbücher weit öfter über die Verkaufstheke gehen als literarische Werke – und das sei in allen Sprachen der Fall. „Die Literatur macht nur 20 Prozent des Gesamtverkaufs aus“, so Fernand Ernster, Ehrenvorsitzender der Fédération luxembourgeoise des Libraires.

Sensibilisierung in den Schulen und der Uni

Wenig überraschend, doch eine der Hauptproblematiken des hiesigen Buch- und Literaturbetriebs ist der Mangel an qualifiziertem Personal. Viele Verlagshäuser sind Einmann- oder Einfraubetriebe und können nur aufgrund von unbezahlter Freiwilligenarbeit überleben.

Neben Fördergeldern vonseiten des Staates könnten Schulen und Universitäten maßgeblich dazu beitragen, junge Leute für Luxemburger Literatur, aber auch für Berufe im Buch- und Literaturvertrieb zu sensibilisieren, sie auf diese Berufsfelder aufmerksam zu machen. Dieser Auffassung ist auch Marc Binsfeld, Leiter von éditions guy binsfeld und Vize-Präsident der Lëtzebuerger Bicherediteueren.

Ein erster wichtiger Schritt in diese Richtung sei der Luxemburgistik-Studiengang, der an der hiesigen Universität angeboten wird. Wie Jeanne E. Glesener, Professorin für luxemburgische Literatur an der Uni Luxemburg, erklärt, haben Studierende im Rahmen des Bachelors die Möglichkeit, ein Praktikum im Kulturbetrieb zu absolvieren.

Doch auch die Luxemburger Literatur selbst sollte Anklang in den Schulen finden. „Wieso nicht?“, fragte bereits vor geraumer Zeit die Leiterin des Centre national de Littérature, Nathalie Jacoby. Warum sollten Werke von Anja Di Bartolomeo, Guy Helminger oder Jhemp Hoscheit nicht etwa Teil der Schullektüre werden? Zumindest sollten Schülerinnen und Schüler über die luxemburgische Literaturgeschichte und aktuell schreibende Autoren aufgeklärt werden, waren sich Verleger und Schriftsteller einig.

Diskussion um den Begriff „Luxemburgensia“

Als wichtiger Punkt entpuppte sich ebenfalls die Bezeichnung und vor allem die Vermarktung der Luxemburger Literatur als „Luxemburgensia“. Die damit einhergehende Abgrenzung von anderen Ländern und Sprachen – gerade, weil „Luxemburgensia“ vielsprachig ist – bringe sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich.

Zumindest sollten Schülerinnen und Schüler über die luxemburgische Literaturgeschichte und aktuell schreibende Autoren aufgeklärt werden.

Immerhin könnten etwa englischsprachige Texte von luxemburgischen Autoren in Buchhandlungen auch bei den englischen Büchern ausliegen, anstelle sie gesondert zu vermarkten. Das merkte auch die Schriftstellerin Elise Schmit an. Das würde für die Autorinnen und Autoren auch eine bestimmte Art der Wertschätzung bedeuten.

Professionalisierung des Sektors

Luxemburgische Literatur fördern und vermitteln, das sei, so Gilbertz, auch die Aufgabe „der unterbesetzten“ Kulturredaktionen. Sei es nun in Form von Interviews oder Rezensionen. Werke von luxemburgischen Autoren sollten auch vermehrt in den Medien besprochen werden.

In Luxemburg – in vielen anderen Ländern allerdings auch – sei es eigentlich unmöglich, allein mit einer schriftstellerischen Tätigkeit zu überleben. Das betonte ebenfalls Samuel Hamen, Autor und Präsident der A:LL Schrëftsteller*innen.

Auslandsexporte und Förderungen

Allerdings bedeute nebenberufliches Schreiben nicht gleich Unprofessionalität, wie auch Fabienne Gilberts feststellt. Viele Autoren seien in anderen Berufsfeldern tätig, womit dann das „Problem der Doppelrollen“ aufkomme. „Doch was sind die Alternativen?“, fragt auch Gilbertz. Ein Phänomen, das nicht nur hierzulande bestehe. Wobei eine deutliche literarische Überproduktion im Vergleich zur Nachfrage festgemacht werden könnte.

Schließlich liegt das Problem aber auch bei Förderungen, wie (Auslands-) Residenzen und Preisen. Hierfür setzt sich Kultur:LX bereits ein, organisiert Verlags- und Pressereisen und versucht Luxemburger Literatur auf dem internationalen Markt zu vermitteln.

Doch bleibt hier ebenfalls immer noch die Frage nach der Qualität, denn „der internationale Markt verzeiht nichts“, hieß es ferner auch auf den „Assises“.

