Noch bis zum Sonntag lockt das Light Leaks Festival in die Rotondes, bei dem die Straßenfotografen um die Wette eifern.

Kulturtipp zum Brückentag

Luxemburger Leistungsschau der Street Photography

Es war geradezu ein Massenauflauf: Zur Eröffnung des diesjährigen Light Leaks Festivals rund um die Luxemburger Street Photography kamen weit über 500 Personen, so die Veranstalter. Das Stelldichein hat sich zum Szenetreff gemausert und für vier Tage in den Rotondes einmal mehr für einen Hingucker gesorgt. Bis zum 21. Mai stehen täglich nicht nur die Türen offen, sondern auch viele Workshops und Vorträge an.

Die Eröffnung in Bildern: Anschauen, fachsimpeln, netzwerken - weit über 500 Gäste kamen zum Auftakt am 18. Mai. Fotos: Viktor Wittal

„Das Light Leaks Festival entstand aus dem Wunsch heraus, das Festival - ein Muss für alle, die sich für Straßenfotografie begeistern - zu öffnen. Auch Kulturschaffende Fans und Interessierte verwandter fotografischer Genres wie die Dokumentarfotografie und den Fotojournalismus sind nun willkommen“, schreiben die Verantwortlichen zum Projekt.

Neben der Ausstellung rund eines Dutzends luxemburgischer Fotografen gibt es die Open Wall, die DiscoverBox und weitere Überraschungen. Denn vom 18. Mai bis zum 11. Juni zeigt unter anderem eine Open-Air-Ausstellung Werke von zwei international renommierten Fotografen, die zum Festival eingeladen sind: Tatsuo Suzuki und Graciela Magnoni.

Alle Details rund um das Festival: www.lightleaks.lu

