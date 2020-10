"River Tales / Cuentos del rio" von Julie Schroell bewirbt sich um den besten "International Feature Film".

Luxemburger Doku im Oscar-Rennen 2021

Daniel CONRAD "River Tales / Cuentos del rio" von Julie Schroell bewirbt sich um den besten "International Feature Film".

Die nationale Auswahlkommission für die Oscars hat den Dokumentarfilm „River Tales / Cuentos del rio“ von Julie Schroell („De Bauereblues“), der von der luxemburgischen Firma Calach Films und der Regisseurin produziert wurde, als Vertreter des Großherzogtums im Rennen um die Oscars für die 93. Ausgabe der Oscar-Verleihung in der Kategorie „Internationaler Spielfilm“ ausgewählt. Das gaben der Filmfund, d'Filmakademie, das Centre national de l'audiovisuel und die Commission nationale de sélection pour les Oscars in einer gemeinsamen Presseerklärung bekannt.

Neue Doku von Julie Schroell Mit "De Bauereblues" wurde sie bekannt, nun taucht die Filmemacherin in den Dschungel Nicaraguas ein.

Der Film dokumentiert ein theaterpädagogisches Jugend-Projekt am Río San Juan in Nicaragua und macht auf die dortigen politischen und soziokulturellen Verhältnisse auf besondere Weise aufmerksam. Diese sind stark von den Auswirkungen der Kolonialisierung und jahrhunderterlander Ausbeutung geprägt. Während die Kinder, die Schroell zeigt, sich mit der Geschichte ihres Volks und neuen Blickwinkeln auf die Identität der am Fluss lebenden Menschen beschäftigen, zeigt sich in ihren Familien, wie schwierig die Lebenssituation vor Ort ist - und wie schwer es ist, dieser zu entkommen oder neue Wege einzuschlagen.

„Dieser 90-minütige Film ist der schwerste, den ich je gemacht habe. Ohne die Unterstützung von Filmemachern vor Ort mit jahrzehntelanger Erfahrung wäre schon allein die Drehgenehmigung fast unmöglich gewesen. Die politische Situation ist schwierig; ohne viel Vertrauen zu den Menschen aufzubauen, geht gar nichts. Und die Vorstellungen von Zeit, Abläufen und Logistik sind einfach anders. Allein mit Ausrüstung an einen Ort zu kommen, ist schon eine Herausforderung und mit viel Aufwand verbunden. Man wird dort schnell krank, das Material geht wegen der Feuchtigkeit kaputt. Letztlich wurden es Jahre, bis es so abgeschlossen werden konnte“, sagte Schroell der LW-Kulturredaktion im Januar 2020.

Die Mühen haben sich gelohnt: Der Film gewann den Peripheral Visions Award beim Galway Film Fleadh in Irland und den Preis für den besten Umweltdokumentarfilm beim Close Up Dokufest in Edinburgh. Er wurde bei mehreren Dokumentarfilmfestivals in ganz Europa ausgewählt.

Noch ist das erst eine der ersten Hürden auf dem Weg zu einem Oscar. Die endgültigen Nominierungen aus den international eingereichten Vorschlägen für die Oscarkategorie (bis 2019 lief die Kategorie unter dem Namen "Best Foreign Language Film of the Year„ - 2020 ging der Preis an „Parasite“ von von Bong Joon-ho) werden am 15. März 2021 bekannt gegeben. Die 93. Verleihung der Academy Awards findet - wenn sich das wegen der Covid-19-Pandemie nicht noch ändert - am 25. April 2021 statt.

Die diesjährige Commission nationale de sélection pour les Oscars bestand aus sechs Personen aus dem Filmsektor: Aude-Laurence Clermont Biver (actors.lu), Guy Daleiden (Filmfund), Claude Pauly (FLAC), Béatrice Stephany (ALTA), Yann Tonnar (Filmakademie) und Pierre Urbain (FMAIV).

