Luxemburger Autoren: Zusammenhalt, wo es nur geht

Die Literaturwelt ist nicht nur dank im Corona im Umbruch. Interview mit dem Präsidenten des neuen Luxemburger Autorenverbandes, Samuel Hamen.

Der Literaturwissenschaftler und Autor Samuel Hamen ist Präsident der gerade frisch gegründeten „Associatioun: Lëtzebuerger Literatur“, die als Verband der Autorinnen und Autoren auch zentraler Ansprechpartner für die Kulturpolitik sein will. Und gerade jetzt – besonders in Zeiten, in denen wichtige Foren wie die ab heute startende Frankfurter Buchmesse nur digital stattfinden können – sei es umso wichtiger, die Interessen der Autorinnen und Autoren zu bündeln und stark zu vertreten.

Samuel Hamen, da wollen sich die Luxemburger Autorinnen und Autoren immer besser aufstellen und dann brechen die Foren wie jetzt die Frankfurter Buchmesse zusammen oder müssen sich komplett anders konzeptionieren ...