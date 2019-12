Preise für große Infrastrukturprojekte wie die Passerelle Pont Adolphe und die Architektur um die neue Tramstrecke.

Luxemburger Architekturpreise vergeben

Preise für große Infrastrukturprojekte wie die Passerelle Pont Adolphe und die Architektur um die neue Tramstrecke.

(C./dco) - Das Luca - Luxembourg Center for Architecture - hat am Abend des 12. Dezember zum achten Mal den Luxembourg Architecture Award verliehen.

Die sieben Mitglieder der internationalen Jury - Suzanne Cotter (Direktorin des Mudam), Rolo Fütterer (Architekt und Professor an der Hochschule Kaiserslautern), Pierre Hebbelinck (Architekt), Florian Hertweck (Architekt und Leiter des Masterstudiengangs Architektur an der Universität Luxemburg), Caroline Leloup (Architektin und Präsidentin des Maison de l'Architecture de Lorraine), Tivadar Puskas (Ingenieurin) und Andrea Wandel (Architektin, Stadtplanerin und Professorin an der Hochschule Trier) - hatten in fünf Kategorien aus insgesamt 173 eingereichten Projekte von mehr als 70 Büros auszuwählen. Daneben wurde der Ehrenpreis und ein Publikumspreis - der per Abstimmung im Internet entschieden wurde - verliehen.

Hier die Gewinner in der Übersicht:

Kategorie Architecture résidentielle:

"Logement social /intergénéreationnel", Projekt des Büros Arlette Schneiders Architectes. Es gab in der Kategorie drei weitere lobende Erwähnungen: Für "The Epic" von Christian Bauer & Associés Architectes, "Hercule" vom Büro 2001 und die "Maison historique" von Besch da Costa Architectes

Die Begründung der Jury für den Gewinnerbeitrag: "Le bâtiment se développe en zigzaguant le long de la rue de Mühlenbach. Ces avancées et retraits confèrent une certaine douceur au bâtiment et le rendent moins présent dans l’espace rue. Les circulations communes sont toutes extérieures. Ces espaces extérieurs reçoivent les escaliers et ascenseurs qui mènent aux étages vers les coursives situées en façade sud, côté jardin, par lesquelles on accède aux appartements."

"Logement Social / Intergéérationnell" in der Hauptstadt (Rue de Mühlenbach) Foto: Arlette Schneiders Architectes Avec : Simon-Christiansen & Associés S.A. SNHBM – Société Nationale des Habitations à Bon Marché S.A.

"Ces coursives, tout en étant des zones de circulation, constituent également des espaces extérieurs de type loggia et devraient favoriser les rencontres et contacts entre les habitants de l’immeuble. En raison de sa bonne intégration dans le contexte environnant, le choix du matériau de façade s’est dirigé tout naturellement vers la brique en terre cuite laquelle restera intacte au fil du temps. Les teintes rouge et brun des briques s’intègrent parfaitement à l’environnement naturel du bâtiment."



Kategorie Architecture non résidentielle:

"Maison (jeune) peuple" des Büros 2001 in Differdingen.



Maison (jeune) peuple Foto: LUCA / Büro 2001

Es wurden zwei weitere lobende Erwähungen wurden in dieser Kategorie vergeben: Der hauptstädtische Showroom der Norbert Brakonier SA von A+T architecture und das "1535° BÂTIMENT A ET SONOTRON" in Differdingen von Carvalho Architects.

In der Kategorie Architecture d’intérieur wurden aus 36 Projekten kein Gewinner gekührt, allerdings zwei lobende Erwähnungen vergeben.

Kategorie Ouvrages d’art & structures: Passerelle Pont Adolphe des Büros CBA Christian Bauer & Associés Architectes. Es wurden zwei lobende Erwähnungen vergeben.

Bei der Verleihung im Sitz der BGl BNP Paribas: die Paserelle Pont Adolphe wird gewürdigt. Foto: Laurent Blum

Kategorie Architecture de paysage & espaces extérieurs/publics: Tramway Luxexpo - Place de l'Étoile von der Arbeitsgemeinschaft Etram (Egis, Paul Wurth S.A., Felgen & Associés Engineering S.A., Beng Architectes Associés, atelier VILLES & PAYSAGES, Luxplan S.A.). Es wurde ein Spezialpreis der Jury und eine lobende Erwähnung in dieser Wettbewerbskategorie vergeben.

Foto: LUCA / Etram (Egis, Paul Wurth S.A., Felgen & Associés Engineering S.A., Beng Architectes Associés, atelier VILLES & PAYSAGES, Luxplan S.A.)

Über die neu gestaltete Website des Luxembourg Architecture Award, die nach und nach auch als virtuelles Archiv für die bereits erfolgten und zukünftigen Wettbewerbe ausgebaut werden soll, konnte die breite Öffentlichkeit über dne Publikumspreis entscheiden. Mit 602 von insgesamt 5760 Stimmen setzte sich knapp das "Luxembourg Learning Centre" des Uni-Sitzes in Belval vom Architekturbüros Valentiny - hvp architects durch.

François Valentiny (2.v.r.) nimmt für sein Büro den Publikumspreis entgegen. Foto: Laurent Blum

Der "Honorary Award", die Ehrenauszeichnung ging an ein besonderes Projekt: die "First Luxembourg Housing Cooperative" von Adhoc Habitat participatif s.c.. Mit dieser Auszeichnung - so die Pressemeldung zur Verleihung - wollte LUCA die Pionierrolle dieser Initiative in Luxemburg unterstreichen. Diese fördere ein neues Zusammenleben, das für die Baukultur wichtig sei.

Ehrenauszeichnung für ein Kollektiv: die First Luxembourg Housing Cooperative erarbeitet neue Wege in der Baukultur Luxemburgs. Foto: Laurent Blum

Alle Details zu den Projekten finden sich unter architectureaward.lu.