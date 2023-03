LuxFilmFest: Luxemburg und die Liebe zum Kino

Es geht in das erste Festivalwochenende des LuxFilmFest. Und unter anderem steht der neue Luxemburger Streifen „Kommunioun“ auf dem Plan.

Daniel CONRAD Es geht in das erste Festivalwochenende des LuxFilmFest. Und unter anderem steht der neue Luxemburger Streifen „Kommunioun" von Jacques Molitor auf dem Plan.

Drei Tipps, drei Spielarten des Kinos, drei Programmpunkte, die Fans nicht verpassen sollten:

„Kommunioun“

Düster-dunkel wird am Samstag, dem 4. März, um 21 Uhr nicht nur der Kinosaal im Kinepolis an sich sein, sondern auch die Story und die Bildsprache von Jacques Molitors neuem Langspielfilm „Kommunioun“. Vielleicht erinnern sich Fans der Luxemburger Filmszene an „Mammejong“ von 2015, sein Debüt. Im neuen Streifen steht wieder eine Beziehung zwischen Mutter und Sohn im Vordergrund - allerdings in einer ganz anderen Spielart. Der 10-jährige Martin entwickelt plötzlich verstörende Züge. Seine Mutter Elaine, die mit dem Jungen in Brüssel lebt, macht sich Sorgen. Liegt das ungewöhnliche Verhalten vielleicht an Martins Vater und dessen Familie an der Luxemburger Mosel? Als sie mit dem Jungen dorthin reist, brechen immer dunklere Facetten bei dem Jungen auf, die sich nicht mehr zurückdrehen lassen. Der Horrorfilm, der bei der Luxemburger Produktionsgesellschaft Les Film Fauves entstand, konnte bereits bei Genre-Festivals überzeugen und ist unter den nationalen Filmprojekten ein ungewöhnlicher Beitrag, über den sicher über das Festival hinaus gesprochen werden wird.

„Ernest et Célestine, Le Voyage en Charabie“

Für die jüngeren Kinofans darf es dann durchaus ruhiger zugehen. Endlich ist die luxemburgische Version des neuen Abenteuers von Ernest und Célestine im Kino zu sehen. Schon in den letzten Wochen hatte der Streifen unter anderem mit Nominierungen für die französischen Césars und den Prix Lumières auf sich aufmerksam machen können. Nach dem ersten Teil 2017 kehren die beiden in Ernests Heimat Charabien zurück, um seine wertvolle, kaputte Geige reparieren zu lassen. Dabei stellen sie fest, dass die Musik im ganzen Land seit mehreren Jahren verboten ist. Zusammen mit Komplizen, darunter ein geheimnisvoller maskierter Rächer, versuchen Ernest und Celestine, diese Ungerechtigkeit zu beheben, um die Freude ins Land der Bären zurückzubringen. Der Film für Kinofans ab fünf Jahren läuft auf Luxemburgisch am Samstag, dem 4. März, um 14 Uhr im Ciné Utopia und am Sonntag, dem 5. März, um 16 Uhr im CNA Düdelingen.

Und von den Kinos mal ganz abgesehen, gibt es natürlich auch eine Reihe von Parallelveranstaltungen im Rahmen des Festivals. Unter anderem können Kinder beim Stop Motion-Workshop lernen, eigene kleine Filme zu machen. Termin ist am Samstag, dem 4. März, von 15 bis 17 Uhr im Casino.

