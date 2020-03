Viele Kulturstätten im Land haben aufgrund der Verbreitung des Corona-Virus den Betrieb eingestellt.

Luxemburg: Kulturbetrieb kommt zum Erliegen

Viele Kulturstätten im Land haben aufgrund der Verbreitung des Corona-Virus den Betrieb eingestellt.

(jt) - Die Corona-Krise erfasst den Kulturbetrieb in Luxemburg. Die Rockhal stoppte am Freitag den Spielbetrieb, wie der Veranstalter am Freitag mitteilte. Alle bis einschließlich 31. März geplanten Konzerte werden entweder verschoben oder abgesagt. Im Falle einer Verschiebung auf ein neues Datum bleiben die gekauften Eintrittskarten gültig. Im Falle einer Stornierung erhalten Ticketbesitzer automatisch eine Rückerstattung. Besucher sollen sich auf der Website rockhal.lu über den neuen Konzertkalender informieren. Auch das Atelier in der Hauptstadt macht vorerst dicht.

Die Türen der Kinos der Kinepolis-Gruppe bleiben ab morgen, Samstag, und bis zum 31. März ebenfalls geschlossen. Die Rotondes machen ebenfalls bis 31. März dicht. Alle vorgesehenen Veranstaltungen sind abgesagt. Das Kulturzentrum Neimënster streicht ebenfalls sämtliche Events bis Ende März. Auch in der Philharmonie finden bis auf weiteres keine Konzerte oder Events mehr statt. Das Institut Pierre Werner teilte mit, dass die Lesung mit Finn-Ole Heinrich am Freitag sowie alle März-Veranstaltungen abgesagt sind.

CoV: Luxemburger Philharmonie sagt Konzerte ab Von Donnerstag bis Sonntag werden alle geplanten Auftritte abgesagt – das trifft die Kinderprojekte und Großveranstaltungen wie die Konzerte von Anne-Sophie Mutter und Chick Corea.

Das Luxembourg City Film Festival wurde am Donnerstag infolge der aktuellen Entwicklungen in Sachen Corona-Virus abgebrochen. Die Vorführungen am Freitag, Samstag und Sonntag wurden ersatzlos gestrichen. Tickethalter können eine Rückerstattung anfragen.



Am Donnerstag hatte die Regierung infolge des Virus sämtliche Veranstaltungen mit mehr als 500 Besuchern (Outdoor) sowie 100 Besuchern (Indoor) untersagt.