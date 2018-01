(ps) - Die digitale Ausstellung zum Ersten Weltkrieg in Luxemburg wird Anfang April online gehen. Das teilte der Leiter des „Center for Contemporary and Digital History“ (C2DH), Andreas Fickers, auf Nachfrage mit. Eigentlich stand die Ausstellung der Historiker Sandra Camarda und Denis Scuto schon im Oktober des vergangenen Jahres in den Startlöchern. Doch aus „technischen Gründen“ wurde der Start zunächst auf Februar 2018 und nun definitiv auf April verlegt. Zudem habe man den Aufwand, das Material in vier Sprachen zu digitalisieren, etwas unterschätzt.



Ab März wird gleichzeitig auch der physische Teil der Schau im Centre de Documentation sur les Migrations Humaines (CDMH) in Düdelingen zu sehen sein. Die Ausstellung zum Ersten Weltkrieg hat dabei bereits eine lange Krankenakte: Sie gilt als das Nachfolgeprojekt der annullierten Ausstellung von 2014.



Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.