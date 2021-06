Samsa Film schickt das Beziehungsdrama "Les Intranquilles" an die Côte d'Azur. Der Film wurde für die Festspiele selektioniert.

Luxemburg Film im Wettbewerb um die Palme d'Or in Cannes

Eine Luxemburger Filmproduktion steht im Hauptwettbewerb der diesjährigen Filmfestspiele in Cannes, die wegen des Corona-Lockdowns in Frankreich von Mai auf Juli verschoben wurden und deshalb diesmal vom 6. bis 17. Juli stattfinden werden. Festivalpräsident Pierre Lescure und der Generaldelegierte Thierry Frémaux haben die offizielle Auswahl für die 74. Ausgabe des Festivals am Donnerstag bekanntgegeben.

Im Hauptwettbewerb dabei sein wird auch die Samsa-Produktion „Les Intranquilles“, auf Englisch „The Restless“, des belgischen Filmregisseurs Joachim Lafosse. Produziert wurde der Film von Jani Thiltges von Samsa Film zusammen mit dem belgischen Produzenten Stenola Productions (Anton Iffland Stettner und Eva Kuperman) und dem französischen Produzenten KG Productions (Alexandre Gavras) sowie auch in Koproduktion mit der belgischen Firma Prime Time (Antonino Lombardo). Unterstützt wurde der Film ebenfalls vom Film Fund Luxembourg.

„Les Intranquilles“ ist der neunte Spielfilm von Joachim Lafosse und die zweite Zusammenarbeit von Samsa Film mit dem belgischen Regisseur, nach „A perdre la raison“ im Jahr 2012, der ebenfalls in Cannes gezeigt wurde, damals in der Sparte „Un Certain Regard“ lief, und wobei Schauspielerin Emilie Dequenne den Preis für die beste Darstellerin bekam.

Die Hauptrollen im Film haben Leïla Bekhti (César der besten Nachwuchsschauspielerin 2011) und Damien Bonnard („Les Misérables“, „J'accuse“). Der Dreh fand von Juli bis September 2020 hauptsächlich in Luxemburg statt, 30 von 37 Drehtagen, und in den Nebenrollen sind viele bekannte Luxemburger Schauspieler: Jules Waringo, Joël und Leo Delsaut, Elsa Rauchs, Colette Kieffer, Magaly Texeira, Larisa Faber, Luc Schiltz, Véronique Fauconnet, Raoul Schlechter, Fabio Godinho, Céline Camara, Philippe Meyrer.



Der Film ist ein Beziehungsdrama: Leïla und Damien lieben sich sehr. Trotz seiner Bipolarität versucht er, sein Leben mit ihr fortzusetzen, obwohl er weiß, dass er ihr vielleicht nie geben kann, was sie will.

Von der Technik waren an diesem Dreh u.a. beteiligt: Brigitte Kerger-Santos (ausführende Produktion), Christophe Vincent (Regie), François Fabert (leitender Bühnenarbeiter), François Dumont (Tonmeister), Vitalijus Kiselius (leitender Beleuchter), Paul Maas (Schnittassistent), Barbara Prati (Requisiteurin), Christophe Vincent (Inspizient), Jil Robertson-Kibbey und Julie Pironet (Aufnahmeleiterinnen), Elly Verduyckt (Script Supervisor), Fabrizio Maltese (Set-Fotograf), Jil Kibbey und Julie Pironet (Außenregie). Die gesamte Ton-Nachbearbeitung und Post-Synchronisation wurde im Luxemburger Studio Philophon durchgeführt.

Die Luxemburger Schauspielerin Vicky Krieps spielt im Film «Bergman Island» von Mia Hansen-Love, der ebenfalls im offiziellen Hauptwettbewerb zu finden ist.

Les 24 films en compétition «Annette» de Leos Carax (France), film d'ouverture. Comédie musicale co-écrite et mise en musique par les Sparks, avec Marion Cotillard et Adam Driver

de Leos Carax (France), film d'ouverture. Comédie musicale co-écrite et mise en musique par les Sparks, avec Marion Cotillard et Adam Driver «Benedetta» de Paul Verhoeven (Pays-Bas). Avec Virginie Efira dans le rôle d'une religieuse arrêtée pour homosexualité, en plein coeur de l'Italie du XVe Siècle

de Paul Verhoeven (Pays-Bas). Avec Virginie Efira dans le rôle d'une religieuse arrêtée pour homosexualité, en plein coeur de l'Italie du XVe Siècle «The French Dispatch» de Wes Anderson (Etats-Unis) avec une pléiade de stars dont Bill Murray, Tilda Swinton, Timothée Chalamet, Frances McDormand sur un journaliste américain basé à Ennui-sur-Blasé, une ville fictive française à partir des années 40

de Wes Anderson (Etats-Unis) avec une pléiade de stars dont Bill Murray, Tilda Swinton, Timothée Chalamet, Frances McDormand sur un journaliste américain basé à Ennui-sur-Blasé, une ville fictive française à partir des années 40 «Tre Piani» de Nanni Moretti (Italie). Vingt ans après sa Palme d'or pour «La Chambre du fils» , il se penche sur trois familles vivant dans le même immeuble

de Nanni Moretti (Italie). Vingt ans après sa Palme d'or pour «La Chambre du fils» , il se penche sur trois familles vivant dans le même immeuble «A Feleségem Torténete» ( «L'histoire de ma femme») d'Ildiko Enyedi (Hongrie), sur un homme qui fait le pari d'épouser la première femme qui passe la porte d'un bar

( «L'histoire de ma femme») d'Ildiko Enyedi (Hongrie), sur un homme qui fait le pari d'épouser la première femme qui passe la porte d'un bar «Bergman Island» de Mia Hansen-Love (France). Un film avec Tim Roth et Vicky Krieps, tourné sur l'île fétiche du cinéaste suédois Ingmar Bergman

de Mia Hansen-Love (France). Un film avec Tim Roth et Vicky Krieps, tourné sur l'île fétiche du cinéaste suédois Ingmar Bergman «Drive my car» de Ryusuke Hamaguchi (Japon). Le réalisateur de «Senses» et «Asako I et II» explore un secret hantant un couple

de Ryusuke Hamaguchi (Japon). Le réalisateur de «Senses» et «Asako I et II» explore un secret hantant un couple «Ha'Berech» («Le genou d'Ahed» ) de Nadav Lapid (Israël) sur un cinéaste luttant contre la mort de la liberté dans son pays

(«Le genou d'Ahed» ) de Nadav Lapid (Israël) sur un cinéaste luttant contre la mort de la liberté dans son pays «Haut et fort» de Nabil Ayouch (Maroc). Le réalisateur de «Much Loved» prend le pouls de la jeunesse marocaine et de ses aspirations

de Nabil Ayouch (Maroc). Le réalisateur de «Much Loved» prend le pouls de la jeunesse marocaine et de ses aspirations «Hytti NRO 6» (Compartment NO.6) de Juho Kuosmanen (Finlande)

(Compartment NO.6) de Juho Kuosmanen (Finlande) «Julie (en 12 chapitres)» de Joachim Trier (Norvège), histoire sentimentale par le réalisateur d' «Oslo, 31 août»

de Joachim Trier (Norvège), histoire sentimentale par le réalisateur d' «Oslo, 31 août» «La Fracture» de Catherine Corsini (France) avec Valeria Bruni-Tedeschi et Marina Fois. Un film sur la France des gilets jaunes

de Catherine Corsini (France) avec Valeria Bruni-Tedeschi et Marina Fois. Un film sur la France des gilets jaunes «Les intranquilles» de Joachim Lafosse (Belgique-Luxembourg), sur la bipolarité

de Joachim Lafosse (Belgique-Luxembourg), sur la bipolarité «Les Olympiades» de Jacques Audiard (France) avec Noémie Merlant sur la révolte de personnages féminins, et Céline Sciamma à l'écriture du scénario

de Jacques Audiard (France) avec Noémie Merlant sur la révolte de personnages féminins, et Céline Sciamma à l'écriture du scénario «Lingui» de Mahamat-Saleh Haroun (Tchad), sur une adolescente enceinte à N'Djamena et le tabou de l'avortement

de Mahamat-Saleh Haroun (Tchad), sur une adolescente enceinte à N'Djamena et le tabou de l'avortement «Memoria» d'Apichatpong Weerasethakul (Thaïlande). Après sa Palme d'or en 2010 pour «Oncle Boonmee », il a tourné en Colombie avec Jeanne Balibar et Tilda Swinton

d'Apichatpong Weerasethakul (Thaïlande). Après sa Palme d'or en 2010 pour «Oncle Boonmee », il a tourné en Colombie avec Jeanne Balibar et Tilda Swinton «Nitram» de Justin Kurzel (Australie) sur la tuerie de Port-Arthur, une fusillade dans laquelle 35 personnes ont été tuées en 1996 en Tasmanie

de Justin Kurzel (Australie) sur la tuerie de Port-Arthur, une fusillade dans laquelle 35 personnes ont été tuées en 1996 en Tasmanie «France» de Bruno Dumont avec Léa Seydoux, Benjamin Biolay et Blanche Gardin sur le système médiatique via l'histoire de France, journaliste star de télévision

de Bruno Dumont avec Léa Seydoux, Benjamin Biolay et Blanche Gardin sur le système médiatique via l'histoire de France, journaliste star de télévision «Petrov's Flu» de Kirill Serebrennikov (Russie) sur une famille dysfonctionnelle qui se retrouve coincée à huis clos après avoir contracté la même grippe.

de Kirill Serebrennikov (Russie) sur une famille dysfonctionnelle qui se retrouve coincée à huis clos après avoir contracté la même grippe. «Red Rocket» de Sean Baker (Etats-Unis) sur une ex-star du porno qui revient s'installer dans son Texas natal.

de Sean Baker (Etats-Unis) sur une ex-star du porno qui revient s'installer dans son Texas natal. «Titane» de Julia Ducournau (France) avec Vincent Lindon. Après «Grave», la cinéaste imagine une histoire d'enfant retrouvé et de meurtres en série.

de Julia Ducournau (France) avec Vincent Lindon. Après «Grave», la cinéaste imagine une histoire d'enfant retrouvé et de meurtres en série. «Tout s'est bien passé» de François Ozon (France) qui filme pour la première fois Sophie Marceau, dans un récit poignant sur la fin de vie et l'euthanasie

de François Ozon (France) qui filme pour la première fois Sophie Marceau, dans un récit poignant sur la fin de vie et l'euthanasie «Un héros» d'Asghar Farhadi (Iran). Après «Everybody Knows„, tourné en Espagne avec le couple star Penelope Cruz et Javier Bardem, le cinéaste filme un thriller en Iran.

d'Asghar Farhadi (Iran). Après «Everybody Knows„, tourné en Espagne avec le couple star Penelope Cruz et Javier Bardem, le cinéaste filme un thriller en Iran. «Flag day» de Sean Penn (Etats-Unis) où il joue un père menant une double vie

