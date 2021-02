Luxemburg fiebert den Golden Globes entgegen

Zwei Koproduktionen der einheimischen Filmindustrie sind nominiert - Luxemburg ist nahe dran. Eine Überblick und erste Reaktionen der Produzenten.

Außerordentlich sind sie aber auch für die einheimische Filmszene, denn zwei Koproduktionen, in denen der Name Luxemburg vermerkt ist, sind diesmal unter den Nominierten: Der Animationsfilm „Wolfwalkers“ unter der Regie von Tomm Moore und Ross Stewart, koproduziert von Mélusine Productions, ist in der Kategorie „Best Motion Picture – Animated“ nominiert ...