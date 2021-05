45 musées du Grand-Duché participent les 15 et 16 mai à la 24e édition des «Luxembourg Museum Days».

Kultur 4 Min.

«Luxembourg Museum Days»: L'appel des régions

Lorsque l’on parle de musées au Luxembourg, l’on cite souvent les gros mastodontes de la capitale. Un réflexe, bien ancré dans les mentalités, mais qui cache par ailleurs une tout autre réalité: la vie des musées ne se limite pas au seul territoire de la Ville de Luxembourg. Petits, grands, connus ou inconnus, les musées de Luxembourg fleurissent aux quatre coins du Grand-Duché.



C’est précisément dans le but de promouvoir ces joyaux du patrimoine rural ou régional, qu’ont lieu une fois encore les «Luxembourg Museum Days». Pour cette 24e édition, qui aura lieu les 15 et 16 mai prochains , Icom-Luxembourg, qui chapeaute l’événement pour la première fois, a voulu voir les choses en grand. Michel Polfer, directeur du MNHA mais aussi président d’Icom- Luxembourg, le comité national des musées du Luxembourg, précise: «En 2019, quelque 23.000 visiteurs ont répondu à notre appel. Ces journées des musées sont au fil du temps devenues un rendez-vous incontournable». Conventionné avec le ministère de la Culture depuis 2020, Icom-Luxembourg a pour but de «promouvoir nos musées tant au Luxembourg qu’à l’étranger», rappelle Michel Polfer. Le comité des musées s’engage aussi à assurer une professionnalisation du secteur. «Aujourd’hui, notre comité regroupe 28 musées, nous espérons pouvoir accueillir à l’avenir de nouveaux membres», espère le président d’Icom-Luxembourg.

La maison Victor Hugo à Vianden. Photo: Gerry Huberty

Un goût de revenez-y

Pour Sam Tanson, ministre de la Culture, ces «Luxembourg Museum Days» doivent aussi être «le reflet de la diversité du paysage muséal du pays» tout en défendant un patrimoine tout aussi varié. Comme il sera impossible de visiter tous les musées en seulement deux journées, les visiteurs sont invités à prolonger leurs expériences de découvertes au-delà du week-end des 15 et 16 mai, note la ministre.

Les participants Centre – Casino Luxembourg – Lëtezebuerg City Museum – Mudam – Musée des Tramways et des Bus de la Ville de Luxembourg– Musée des Douanes et Accises – Musée Dräi Eechelen– Musée national d'Histoire et d'Art – Musée national d'Histoire naturelle – Villa Vauban – Ale Pompjeesschapp, Senningen Est – Centre Nature et Forêt Biodivesum, Remerschen – Musée de l'Aviation luxembourgeoise, Mondorf – Musée du Vin, Centre Mosellan, Ehnen – Musée A Possen, Bech-Kleinmacher – Musée européen, Schengen – Kulturhuef, Musée luxembourgeois de l'Imprimerie et de la Carte à jouer, Grevenmacher – Valentiny Fondatioun, Remerschen – Vestiges et musée de la Villa romaine, Echternach – Musée Tudor, Rosport Ouest – Millemusée, Beckerich – Musée de la Police Grand- Ducale, Musée international de la Gendarmerie, Capellen Nord – Ancienne draperie, Esch-sur-Sûre – Cité de l'Image, Clervaux – Conservatoire national de véhicules historiques, Diekirch – General Patton Museum, Ettelbruck – Maison Victor Hugo, Vianden – Musée national d'Histoire militaire, Diekirch – Musée national d'Art brassicole et de la Tannerie, Wiltz – Musée rural A Schiewesch, Binsfeld – Musée du Jouet, Munshausen – Musée d'Histoire(s), Diekirch – Musée de la Bataille des Ardennes, Clervaux – Musée de l'Ardoise, Haut Martelange – Musée des Maquettes des châteaux et châteaux forts, Clervaux – Pompjeesmusée An der Géitz, Wiltz – The Family of Man, Clervaux Sud – Centre de documentation sur les Migrations humaines, Dudelange, – CNA, Wassertuerm, Pomhouse, Dudelange – Hauts-Fourneaux, Cité des Sciences, Esch-Belval – Luxembourg Science Center, Differdange– Musée national des Mines de fer, Rumelange – Musée rural et artisanal, Musée des calèches Grande-Duchesse Charlotte, Peppange – Musée de la Sidérurgie De Schmelzaarbechter, Esch-sur-Alzette– Musée national de la Résistance, Esch-sur-Alzette www.luxembourgmuseumdays.lu

A Luxembourg-Ville, mais aussi à Mondorf, Schengen, Dudelange, Rosport, Vianden, Wiltz, Beckerich... les 45 participants (voir liste ci-dessous) sortiront le grand jeu pour intéresser un public curieux.

Le Pompjeesmusee de Wiltz. Photo: Guy Jallay

Un programme festif

En parallèle aux grandes expositions en cours, surtout dans la capitale, les «petits» musées eux aussi ont concocté un programme festif pour célébrer ces deux journées. Un atelier «Teindre avec les plantes» à Esch-sur-Sûre, un work-shop autour des bouchons de bouteilles de vin à Bech-Kleinmancher, un atelier «Kniwwel» à Rosport, en plus des innombrables visites guidées pour tout savoir sur l’industrie de l’ardoise, de la bière ou du vin, les mines de fer et la sidérurgie, les inventions de l’ingénieur Henri Tudor, la vie à la campagne, la Bataille des Ardennes, les séjours de Victor Hugo à Vianden, le travail des sapeurs-pompiers ou policiers...



Le Musée des calèches Grande-Duchesse Charlotte de Peppange. Photo: Guy Wolff

Organisées dans le cadre de la traditionnelle Journée internationale des musées du 18 mai – l'année dernière plus de 37.000 musées de 156 ont participé – ces deux journées luxembourgeoises, de Clervaux à Rumelange, s’adressant à toute la famille sont aussi «un travail de médiation culturelle qui vise à sensibiliser le public et à l’initier à la pratique culturelle», insistent les organisateurs. Le titre «Hop Hop an de Musée!» est pour sa part révélateur de cette volonté clairement affichée.

En temps de crise sanitaire, les activités des musées auront lieu les 15 et 16 mai de 10 à 18 heures. Le nombre de places étant limité, une réservation est plus que conseillée. Le site www.luxembourgmuseumdays.lu, enrichi de nombreuses vidéos de différents musées partenaires, présente de manière exhaustive moult activités proposées.





