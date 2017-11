par Thierry Hick



A quelques heures du coup d'envoi de la «Luxembourg Art Week», les perceuses, visseuses et autres machines tournaient à plein régime hier matin au Hall Victor Hugo du Limpertsberg. Même les bouteilles de vin pour le vernissage de vendredi soir sont alignées. Une course contre la montre pour les galeristes et les monteurs.



Pas de quoi perturber André Simoncelli, assis à une table sur son stand, pratiquement prêt pour le grand jour ...