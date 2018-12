„Luxembourg Art Fair“ bietet zugängliche Kunst

Moderne Kunst für die gute Stube: Auf der „Luxembourg Art Fair“ zeigen 80 Galerien aus dem In- und Ausland noch bis Sonntagabend Gemälde, Skulpturen, Zeichnungen, Collagen und Fotografien.

Mehr als 3.000 Kunstwerke stehen zum Verkauf und am Wochenende können zahlreiche Kunstinteressierte noch die letzte Gelegenheit nutzen, um ihre Runden über die „Luxembourg Art Fair“ zu drehen. Die Messe hat zum dritten Mal ihre Türen geöffnet und findet bis Sonntagabend in der Luxexpo The Box statt.



Diesmal steht die Kunstmesse unter dem Motto „Change your Art“ ...