Lux Preis: Regisseurin Mitevska kämpft nicht nur für ihre Kunst

Daniel CONRAD

Sie reibt sich auf – Motto: Alles für diesen Film. Die nordmazedonische Regisseurin Teona Strugar Mitevska nutzt jede Möglichkeit, lässt sich einspannen und stellt sich in den Tagen vor der Vergabe der Filmauszeichnung des Europäischen Parlaments, dem Lux Film Preis, am 27. November zu Gesprächen um ihre nominierte Leinwandsatire „God Exists, Her Name is Petrunya“.