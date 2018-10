Die neue „Volleksbühn“ will Akzente setzen und andere Wege gehen.

Lust auf Theater

Was verbindet Anouk Wagener, Anne Simon, Jacques Schiltz und Tom Dockal? Ihre Leidenschaft für das Theater. Sie kennen die Szene und gestalten sie teilweise mit, nun wollen sie mit der „Volleksbühn“ neue Theaterformen ausprobieren.

Auf der kleinen Bühne der Kneipe „De Gudde Wëllen“ stehen ein Schauspieler, ein Autor und ein Regisseur. Sie proben – oder spielen? – ein Theaterstück vor Publikum. Es geht um Lügen, Scheinheiligkeit, Bösartigkeit, Eitelkeit, Besserwisserei ... „Jeder der Protagonisten will seine Ehre, sein Gesicht bewahren“, unterstreicht Anne Simon. Gespielt wird eine an die Luxemburger Verhältnisse angepasste Version des Theaterstücks „Die Lügen der Papageien“ des deutschen Autoren Andreas Marber.



„Wir sagen laut, was andere sich nicht trauen. Verschiedene Akteure der Theaterszene werden auch namentlich erwähnt“, ergänzt Anouk Wagener. Die kleine und überschaubare Theaterszene Luxemburgs wird analysiert und steht unter Beschuss. „Was sich in diesem Mikrokosmos abspielt, könnte sich in anderen Bereichen des Lebens so zutragen, zum Beispiel in der Politik“, so Anne Simon.



Ein „Tatort“-Kommissar als Publikumsmagnet

„Wolfram Koch teilte uns mit, er habe im Herbst noch Zeit, um nach Luxemburg zu kommen. Wir haben gleich zugesagt, ohne lange zu überlegen, haben einen Saal gesucht und uns an die Arbeit gemacht“. Die Gelegenheit, mit einem „Tatort“-Kommissar arbeiten zu können – als Publikumsmagnet –, wollte man sich nicht entgehen lassen.

Das schnelle Planen dieser ersten Produktion ist ganz im Sinne des neuen „Volleksbühn“-Kollektivs. „Bei uns steht eine Frage im Mittelpunkt: Was wollen und können wir ,sofort‘ machen?“, unterstreicht Anouk Wagner. Hat der „Klippchen“ – die Bezeichnung stammt von Anne Simon – eine Idee, einen Plan, wird die praktische Umsetzung sofort in Angriff genommen, dabei wird auf eine lange und oft schwerfällige Planung verzichtet.



Spontanes Handeln und schnelles Entscheiden

Simon, Wagener, Schiltz und Dockal wollen die Freiheit haben, nicht nur auf Vorschläge von Theaterhäusern oder Auftraggebern warten oder reagieren zu müssen. Spontanes Handeln und schnelles Entscheiden sollen gefördert werden. „Ein Projekt muss nicht immer das Resultat einer langwierigen künstlerischen Planung sein“: So könnte das Leitmotiv der „Volleksbühn“ lauten.

„Wir sind eine Free-Style- Gruppe“, so Anne Simon. Anouk Wagener ergänzt: „Wir kennen unsere Ziele noch nicht, wissen aber bereits genau, welche Richtung wir einschlagen wollen.“

In einem ersten Presseschreiben der „Volleksbühn“ ist die Rede von einer „Géigestëmm zu der aktueller Theaterzeen“. „Unsere Arbeit ist eher komplementär zum Angebot der Theaterhäuser“, verbessert Anne Simon.



Das Publikum überraschen



Wie die Berliner Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, soll das Luxemburger Modell sich dafür einsetzen, dass „die künstlerischen Entscheidungswege nicht von oben diktiert werden, sondern vom Künstler selbst genommen werden können“, hofft Jacques Schiltz. „Wir wollen das Publikum und uns selber überraschen können“, betont Anne Simon.

Die „Volleksbühn“ hat keine feste Spielstätte. Für jede Produktion muss also eine neue Bühne gefunden werden. So wie jetzt im „De Gudde Wëllen“. „Das hat den Vorteil, dass wir Menschen ansprechen können, die vielleicht bis dahin nichts mit Theater am Hut hatten. Also auch ein junges Publikum“, so Jacques Schiltz. „Für unser erstes Stück haben wir in meinem Wohnzimmer geprobt, wir hätten auch dort spielen können“, so Anne Simon. „Solange die Lust am Theater bleibt, fahren wir fort“, unterstreichen die vier Initiatoren der „Volleksbühn“, die weiterhin in der „traditionellen“ Theaterszene aktiv bleiben werden.

Die erste Produktion der „Volleksbühn“ wird am 25. und 26. Oktober, um 20 Uhr, im Café „De Gudde Wëllen“ wiederholt. Tickets und Infos: www.volleksbuehn.lu